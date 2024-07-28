28 июля 2024
27 июля 2024

В столице ХМАО стартовал конкурс профмастерства среди энергетиков Урала и ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске стартовал конкурс профмастерства среди энергетиков Урала и ДНР
В Ханты-Мансийске стартовал конкурс профмастерства среди энергетиков Урала и ДНР Фото:

В Ханты-Мансийске стартовал конкурс профессионального мастерства среди энергетиков Урала, к которому присоединились специалисты из Макеевки (ДНР) и студенты Югорского государственного университета. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«География нашего конкурса расширяется. Если в прошлый год это были участники из Уральского федерального округа, то к этому году мы добавили студентов из ЮГУ и нашу подшефную территорию, город Макеевку», — сказал на открытии конкурса директор Департамента строительства и ЖКХ ХМАО Матвей Каров.

Конкурс профмастерства среди энергетиков проходит в Ханты-Мансийске с 29 по 2 августа на территории Югорского госуниверситета. Восемь команд поборются за звание лучших в профессии.

«От конкурса мы ожидаем обмена опытом. Мы своими глазами можем посмотреть, как работают ваши специалисты в тяжелых климатических условиях. Также расширим круг знакомств, который нам очень нужен и важен в переходный период», — сказал директор по охране труда ГУП ДНР РЭК Макеевки Сергей Божок. Он также поблагодарил Югру за помощь в восстановлении города.

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В Ханты-Мансийске стартовал конкурс профессионального мастерства среди энергетиков Урала, к которому присоединились специалисты из Макеевки (ДНР) и студенты Югорского государственного университета. Об этом сообщает корреспондент URA.RU . «География нашего конкурса расширяется. Если в прошлый год это были участники из Уральского федерального округа, то к этому году мы добавили студентов из ЮГУ и нашу подшефную территорию, город Макеевку», — сказал на открытии конкурса директор Департамента строительства и ЖКХ ХМАО Матвей Каров. Конкурс профмастерства среди энергетиков проходит в Ханты-Мансийске с 29 по 2 августа на территории Югорского госуниверситета. Восемь команд поборются за звание лучших в профессии. «От конкурса мы ожидаем обмена опытом. Мы своими глазами можем посмотреть, как работают ваши специалисты в тяжелых климатических условиях. Также расширим круг знакомств, который нам очень нужен и важен в переходный период», — сказал директор по охране труда ГУП ДНР РЭК Макеевки Сергей Божок. Он также поблагодарил Югру за помощь в восстановлении города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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