В столице ХМАО стартовал конкурс профмастерства среди энергетиков Урала и ДНР

В Ханты-Мансийске стартовал конкурс профессионального мастерства среди энергетиков Урала, к которому присоединились специалисты из Макеевки (ДНР) и студенты Югорского государственного университета. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«География нашего конкурса расширяется. Если в прошлый год это были участники из Уральского федерального округа, то к этому году мы добавили студентов из ЮГУ и нашу подшефную территорию, город Макеевку», — сказал на открытии конкурса директор Департамента строительства и ЖКХ ХМАО Матвей Каров.
Конкурс профмастерства среди энергетиков проходит в Ханты-Мансийске с 29 по 2 августа на территории Югорского госуниверситета. Восемь команд поборются за звание лучших в профессии.
«От конкурса мы ожидаем обмена опытом. Мы своими глазами можем посмотреть, как работают ваши специалисты в тяжелых климатических условиях. Также расширим круг знакомств, который нам очень нужен и важен в переходный период», — сказал директор по охране труда ГУП ДНР РЭК Макеевки Сергей Божок. Он также поблагодарил Югру за помощь в восстановлении города.
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