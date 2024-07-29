Службу судебных приставов Пермского края покинул замглавы Сидоров

У пермских приставов кадровые перестановки
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю покинул заместитель руководителя Николай Сидоров. Он вышел на пенсию, пояснили в ведомстве.
«Заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Николай Сидоров покинул занимаемую должность. Он вышел на пенсию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу управления.
В июне глава регионального ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов покинул пост и в июле перешел на работу в Ставропольский край. Врио руководителя пермского управления сейчас является Александр Малюшкин.
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