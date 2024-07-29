29 июля 2024

Службу судебных приставов Пермского края покинул замглавы Сидоров

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У пермских приставов кадровые перестановки
У пермских приставов кадровые перестановки Фото:

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю покинул заместитель руководителя Николай Сидоров. Он вышел на пенсию, пояснили в ведомстве.

«Заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Николай Сидоров покинул занимаемую должность. Он вышел на пенсию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу управления.

В июне глава регионального ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов покинул пост и в июле перешел на работу в Ставропольский край. Врио руководителя пермского управления сейчас является Александр Малюшкин.

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Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю покинул заместитель руководителя Николай Сидоров. Он вышел на пенсию, пояснили в ведомстве. «Заместитель руководителя ГУФССП России по Пермскому краю Николай Сидоров покинул занимаемую должность. Он вышел на пенсию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу управления. В июне глава регионального ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов покинул пост и в июле перешел на работу в Ставропольский край. Врио руководителя пермского управления сейчас является Александр Малюшкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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