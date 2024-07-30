Роспотребнадзор сообщил результаты проверки воздуха после пожара на секретном заводе в Екатеринбурге

После пожара на предприятии НПО Автоматики в Екатеринбурге Роспотребнадзор провел исследования качества воздуха в окрестных жилых районах и подтвердил отсутствие превышения норм опасных веществ. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Максимально разовые концентрации химических веществ (азота оксида, азота диоксида, взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ 10, РМ 2,5, серы диоксида, углерода, углерода оксида, формальдегида) на территории ближайшей жилой застройки не превышают предельно допустимых концентраций. По остальным загрязняющим веществам исследования продолжаются», — сказано в тексте.
Пожар произошел в механическом цеху НПО автоматики (дочернего предприятия Роскосмоса). По оценке МЧС площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших пока нет. Подробнее об этой ситуации — в сюжете URA.RU.
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