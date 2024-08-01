Глава МЧС России Куренков дал важное поручение после трагедии в Нижнем Тагиле

Дополнительная группировка специалистов вылетела в Нижний Тагил. Соответсвующее распоряжение дал глава МЧС России Александр Куренков.
«На борту самолета Ил-76 МЧС России: аэромобильная группировка отряда „Центроспас“; психологи Центра экстренной психологической помощи; кинологические расчеты. Оперативную группу центрального аппарата МЧС России возглавляет заместитель Министра Илья Денисов», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.
Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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