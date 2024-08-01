Глава МЧС России Куренков дал важное поручение после трагедии в Нижнем Тагиле

МЧС России: дополнительная группировка специалистов вылетела в Нижний Тагил
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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Александр Куренков направил в Нижний Тагил допбригаду Фото:
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Дополнительная группировка специалистов вылетела в Нижний Тагил. Соответсвующее распоряжение дал глава МЧС России Александр Куренков.

«На борту самолета Ил-76 МЧС России: аэромобильная группировка отряда „Центроспас“; психологи Центра экстренной психологической помощи; кинологические расчеты. Оперативную группу центрального аппарата МЧС России возглавляет заместитель Министра Илья Денисов», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.

Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Дополнительная группировка специалистов вылетела в Нижний Тагил. Соответсвующее распоряжение дал глава МЧС России Александр Куренков. «На борту самолета Ил-76 МЧС России: аэромобильная группировка отряда „Центроспас“; психологи Центра экстренной психологической помощи; кинологические расчеты. Оперативную группу центрального аппарата МЧС России возглавляет заместитель Министра Илья Денисов», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше восьми человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. СК завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Вся актуальная информация о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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