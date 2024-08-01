Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек

Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до 12 человек. Об этом сообщает МЧС России.
«По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей. Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники», — отметили в ведомстве.
Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работает руководство региона и силовых структур. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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