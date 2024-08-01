Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек

01 августа 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Спасатели разбирают завалы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до 12 человек. Об этом сообщает МЧС России. «По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей. Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники», — отметили в ведомстве. Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работает руководство региона и силовых структур. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до 12 человек. Об этом сообщает МЧС России. «По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей. Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники», — отметили в ведомстве. Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работает руководство региона и силовых структур. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.