Число пострадавших под завалами в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
Спасатели разбирают завалы Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до 12 человек. Об этом сообщает МЧС России.

«По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей. Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работает руководство региона и силовых структур. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Количество пострадавших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до 12 человек. Об этом сообщает МЧС России. «По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей. Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники», — отметили в ведомстве. Трагедия произошла днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работает руководство региона и силовых структур. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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