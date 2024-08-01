Ребенка, найденного под завалами в Нижнем Тагиле, доставят в Екатеринбург

Шестилетнего ребенка, найденного под завалами частично обрушившегося после взрыва дома в Нижнем Тагиле, госпитализируют вертолетом в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.
«Первый вертолет ТЦМК вылетел в Екатеринбург с 6-летним ребенком на борту. Малыша ждут специалисты Детской городской клинической больницы №9, где воздушное судно приземлится ориентировочно через 30 минут. Второй борт с двумя маленькими пациентами совершит посадку на территории ДГКБ №9 примерно в 17.55. Борт, перевозящий взрослого пациента в ЦГКБ №23, тоже вылетает в Екатеринбург. Он приземлится на стадионе „Калининец“ около 18.00», — говорится в посте telegram-канала «Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области».
Рядом с домом, где продолжаются поисково-спасательные работы, развернут мобильный комплекс ТЦМК. В автобусе, преобразованном в полевой госпиталь, пострадавшим оказывают помощь квалифицированные специалисты, включая двух анестезиологов-реаниматологов (детского и взрослого), четырех фельдшеров, нейрохирурга и травматолога.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дом по ул. Сибирская, 81. Есть пострадавшие. На место выехало руководство региона. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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