Mash: три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле

В ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли три человека, сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее агентство ТАСС распространило информацию о первом погибшем, однако в Следственном комитете по Свердловской области эту информацию опровергли.
«Предварительно, три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. Семь человек пострадали, среди них — четыре ребенка: Щербаков — 12 лет; Ванчугов — 12 лет; Агарков — 6 лет; Шадрин — 13 лет», — говорится в посте telegram-канала.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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