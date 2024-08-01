Mash: три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
На месте работают около 450 спасателей и более 40 единиц техники Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли три человека, сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее агентство ТАСС распространило информацию о первом погибшем, однако в Следственном комитете по Свердловской области эту информацию опровергли.

«Предварительно, три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. Семь человек пострадали, среди них — четыре ребенка: Щербаков — 12 лет; Ванчугов — 12 лет; Агарков — 6 лет; Шадрин — 13 лет», — говорится в посте telegram-канала.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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В ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли три человека, сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее агентство ТАСС распространило информацию о первом погибшем, однако в Следственном комитете по Свердловской области эту информацию опровергли. «Предварительно, три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. Семь человек пострадали, среди них — четыре ребенка: Щербаков — 12 лет; Ванчугов — 12 лет; Агарков — 6 лет; Шадрин — 13 лет», — говорится в посте telegram-канала. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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