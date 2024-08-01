Mash: три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

На месте работают около 450 спасателей и более 40 единиц техники Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли три человека, сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее агентство ТАСС распространило информацию о первом погибшем, однако в Следственном комитете по Свердловской области эту информацию опровергли. «Предварительно, три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. Семь человек пострадали, среди них — четыре ребенка: Щербаков — 12 лет; Ванчугов — 12 лет; Агарков — 6 лет; Шадрин — 13 лет», — говорится в посте telegram-канала. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе обрушения дома в Нижнем Тагиле погибли три человека, сообщает telegram-канал Ural Mash. Ранее агентство ТАСС распространило информацию о первом погибшем, однако в Следственном комитете по Свердловской области эту информацию опровергли. «Предварительно, три человека погибли в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле. Семь человек пострадали, среди них — четыре ребенка: Щербаков — 12 лет; Ванчугов — 12 лет; Агарков — 6 лет; Шадрин — 13 лет», — говорится в посте telegram-канала. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). Всего, по данным МЧС, при взрыве пострадали 12 человек. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.