Что с пострадавшими от обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Поиски людей под завалами дома в Нижнем Тагиле могут занять еще сутки

02 августа 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел днем 1 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Поисково-спасательная операция на месте обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) может продлиться еще сутки. Об этом в частных беседах говорят сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU. Агентство собрало всю известную на эту минуту информацию о пострадавших и погибших в результате ЧП. Оно произошло около полудня 1 августа по адресу ул. Сибирская, 81. В доме раздался взрыв, предположительно, бытового газа. После этого рухнули два подъезда. Спасатели эвакуировали из разрушенного здания 70 жильцов. Под завалами еще люди, поисково-спасательные работы продолжаются Диана Козлова © URA.RU Погибшие В МЧС пока подтвердили смерть трех человек. Первой погибшей стала Светлана Стаина, у которой остался 14-летний сын. Он выжил чудом. Был с мамой дома, играл в компьютер. Часть квартиры, где сидел подросток, сохранилась. Из-под завалов он слышал ее крики. Второй погибшей также оказалась женщина. О ней, как и о третьем найденном погибшем пока ничего неизвестно. Обрушилось два подъезда пятиэтажки Фото: Илья Московец © URA.RU Кого увезли в больницу Минздрав региона сообщал, что спасенных доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Два ребенка имели множественные оскольчатые раны, а третий получил черепно-мозговую травму. Еще в реанимации оказался 6-летний мальчик. Его и двух других детей вертолетами доставили в Екатеринбург, их приняла детская городская клиническая больница №9. Шестилетнего мальчика, спасенного из-под завалов, прооперировали. Он подключен к аппарату ИВЛ. «Состояние стабильно крайне-тяжелое», — сообщал источник telegram-канала «Наш Нижний Тагил». В столицу Урала также перевезли двух взрослых — в больницы №23 и №36. Пациента, направленного в ЦГКБ №23, перевозили на вертолете, который сел на стадионе «Калининец». Пострадавших при обрушении дома госпитализировали Фото: Илья Московец © URA.RU Спасенные По последним официальным данным, из-под завалов было спасено 14 человек, среди которых восемь детей. Еще известно, что из-под завалов спасли одну женщину, 13-летнего подростка и мужчину. Также извлечены подруги Полина и Аня, которые были в одной квартире при обрушении, с ними работают врачи. Кто еще под завалами Сейчас под завалами могут находиться по меньшей мере три человека. Под завалами пятиэтажки спасатели пытаются найти семилетнего Дениса. На месте родственница мальчика (возможно, мама). Рядом подруги, они ее успокаивают: «Аню с Полиной (двух девочек, не имеющих отношения к семье — прим. ред.) достали, и его достанут. Главное, что живой, отвечает же, разговаривает». Но женщина с трудом сдерживает эмоции, пошла прогуляться одна, за ней — психолог и те же подруги. Мужчина, чье имя неизвестно, умудрился связаться с внешним миром по телефону. Об этом URA.RU рассказал полицейский. Третья, кого ищут в подъездных руинах — 16-летняя Алена, которая в момент взрыва отдыхала в своей комнате в квартире №14 на втором этаже. Ее отец упал на первый этаж, с ним все в порядке, а мать находится в больнице, угрозы ее жизни нет, поделился с URA.RU родственник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поисково-спасательная операция на месте обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле (Свердловская область) может продлиться еще сутки. Об этом в частных беседах говорят сотрудники МЧС, передает корреспондент URA.RU. Агентство собрало всю известную на эту минуту информацию о пострадавших и погибших в результате ЧП. Оно произошло около полудня 1 августа по адресу ул. Сибирская, 81. В доме раздался взрыв, предположительно, бытового газа. После этого рухнули два подъезда. Спасатели эвакуировали из разрушенного здания 70 жильцов. В МЧС пока подтвердили смерть трех человек. Первой погибшей стала Светлана Стаина, у которой остался 14-летний сын. Он выжил чудом. Был с мамой дома, играл в компьютер. Часть квартиры, где сидел подросток, сохранилась. Из-под завалов он слышал ее крики. Второй погибшей также оказалась женщина. О ней, как и о третьем найденном погибшем пока ничего неизвестно. Минздрав региона сообщал, что спасенных доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Два ребенка имели множественные оскольчатые раны, а третий получил черепно-мозговую травму. Еще в реанимации оказался 6-летний мальчик. Его и двух других детей вертолетами доставили в Екатеринбург, их приняла детская городская клиническая больница №9. Шестилетнего мальчика, спасенного из-под завалов, прооперировали. Он подключен к аппарату ИВЛ. «Состояние стабильно крайне-тяжелое», — сообщал источник telegram-канала «Наш Нижний Тагил». В столицу Урала также перевезли двух взрослых — в больницы №23 и №36. Пациента, направленного в ЦГКБ №23, перевозили на вертолете, который сел на стадионе «Калининец». По последним официальным данным, из-под завалов было спасено 14 человек, среди которых восемь детей. Еще известно, что из-под завалов спасли одну женщину, 13-летнего подростка и мужчину. Также извлечены подруги Полина и Аня, которые были в одной квартире при обрушении, с ними работают врачи. Сейчас под завалами могут находиться по меньшей мере три человека. Под завалами пятиэтажки спасатели пытаются найти семилетнего Дениса. На месте родственница мальчика (возможно, мама). Рядом подруги, они ее успокаивают: «Аню с Полиной (двух девочек, не имеющих отношения к семье — прим. ред.) достали, и его достанут. Главное, что живой, отвечает же, разговаривает». Но женщина с трудом сдерживает эмоции, пошла прогуляться одна, за ней — психолог и те же подруги. Мужчина, чье имя неизвестно, умудрился связаться с внешним миром по телефону. Об этом URA.RU рассказал полицейский. Третья, кого ищут в подъездных руинах — 16-летняя Алена, которая в момент взрыва отдыхала в своей комнате в квартире №14 на втором этаже. Ее отец упал на первый этаж, с ним все в порядке, а мать находится в больнице, угрозы ее жизни нет, поделился с URA.RU родственник.