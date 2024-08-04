Склад с техникой ВСУ и группа боевиков уничтожены в Харьковской области

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, бтр, техника, всу,  stock
В Чугуеве уничтожен склад с техникой ВСУ и большая группа украинских солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силами ВС РФ в городе Чугуев (Харьковская область) уничтожен украинский склад с техникой и большая группа бойцов ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Около 23.00 в городе Чугуев было четыре прилета… По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК (боекомплект, — прим. URA.RU) и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.

Ранее стало известно, как спецназ ВСУ попытался захватить здание в городе Торецке (ДНР), замаскировавшись опознавательными знаками ВС России. Однако оператор одного из дронов заметил действия противника и захват был предотвращен. Эту информацию передает «Царьград».

А российские зенитчики из группировки войск «Север» уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» в Харьковской области. Об этом сообщает «360.ru».

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Силами ВС РФ в городе Чугуев (Харьковская область) уничтожен украинский склад с техникой и большая группа бойцов ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Около 23.00 в городе Чугуев было четыре прилета… По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК (боекомплект, — прим. URA.RU) и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости. Ранее стало известно, как спецназ ВСУ попытался захватить здание в городе Торецке (ДНР), замаскировавшись опознавательными знаками ВС России. Однако оператор одного из дронов заметил действия противника и захват был предотвращен. Эту информацию передает «Царьград». А российские зенитчики из группировки войск «Север» уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» в Харьковской области. Об этом сообщает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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