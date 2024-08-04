Склад с техникой ВСУ и группа боевиков уничтожены в Харьковской области

Силами ВС РФ в городе Чугуев (Харьковская область) уничтожен украинский склад с техникой и большая группа бойцов ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Около 23.00 в городе Чугуев было четыре прилета… По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК (боекомплект, — прим. URA.RU) и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов», — сообщил Сергей Лебедев. Его слова передают РИА Новости.
Ранее стало известно, как спецназ ВСУ попытался захватить здание в городе Торецке (ДНР), замаскировавшись опознавательными знаками ВС России. Однако оператор одного из дронов заметил действия противника и захват был предотвращен. Эту информацию передает «Царьград».
А российские зенитчики из группировки войск «Север» уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Лелека-100» в Харьковской области. Об этом сообщает «360.ru».
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