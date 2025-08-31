Сын Трампа не отказывается от поста президента

Сын Трампа Эрик не исключил вероятность стать будущим президентом США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время Эрик Трамп занимается бизнесом и руководит криптовалютной компанией
В настоящее время Эрик Трамп занимается бизнесом и руководит криптовалютной компанией Фото:

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост главы государства в будущем. Его слова приводит японское издание Nikkei.

Отвечая на вопрос журналиста о вероятности участия в президентской гонке, Эрик Трамп отметил, что не дает однозначного ответа: «Я не говорю „нет“, но я также и не говорю „да“», — приводит издание цитату из интервью. Эрик Трамп на данный момент занимается бизнесом и руководит криптовалютной компанией World Liberty Financial

Ранее Трамп заявил что не собирается баллотироваться на третий срок, поскольку признает конституционные ограничения. Однако Трамп положительно высказывался о своих соратниках, в частности заявлял что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут продолжить его политическую линию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост главы государства в будущем. Его слова приводит японское издание Nikkei. Отвечая на вопрос журналиста о вероятности участия в президентской гонке, Эрик Трамп отметил, что не дает однозначного ответа: «Я не говорю „нет“, но я также и не говорю „да“», — приводит издание цитату из интервью. Эрик Трамп на данный момент занимается бизнесом и руководит криптовалютной компанией World Liberty Financial Ранее Трамп заявил что не собирается баллотироваться на третий срок, поскольку признает конституционные ограничения. Однако Трамп положительно высказывался о своих соратниках, в частности заявлял что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут продолжить его политическую линию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...