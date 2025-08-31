Сын Трампа не отказывается от поста президента

Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что не исключает возможности баллотироваться на пост главы государства в будущем. Его слова приводит японское издание Nikkei.
Отвечая на вопрос журналиста о вероятности участия в президентской гонке, Эрик Трамп отметил, что не дает однозначного ответа: «Я не говорю „нет“, но я также и не говорю „да“», — приводит издание цитату из интервью. Эрик Трамп на данный момент занимается бизнесом и руководит криптовалютной компанией World Liberty Financial
Ранее Трамп заявил что не собирается баллотироваться на третий срок, поскольку признает конституционные ограничения. Однако Трамп положительно высказывался о своих соратниках, в частности заявлял что вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут продолжить его политическую линию.
