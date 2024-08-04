Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма, похожий на ядерный. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, сво
ВС РФ активно работают над взятием Торецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над поселком Нью-Йорк на Донбассе поднялся грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно стало результатом прилета российской авиабомбы по ВСУ.

«Опубликованы кадры огромного грибообразного облака над поселком Нью-Йорк на Донбассе. Подобным образом выглядят последствия ядерного взрыва. Облако стало результатом особенно удачного прилета российской авиабомбы по украинским войскам», — пишет «Российская газета».

Воздушно-космические силы России активно работают по позициям украинских войск в пригородах Торецка. Эти действия направлены на облегчение работы пехоте, штурмующей город. Нью-Йорк же является ключом к взятию Торецка.

Ранее украинский офицер с позывным Алекс заявил, что ВС РФ делают большие успехи в боях за Торецк. Войска действуют по семь человек, защищая одну позицию за другой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над поселком Нью-Йорк на Донбассе поднялся грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно стало результатом прилета российской авиабомбы по ВСУ. «Опубликованы кадры огромного грибообразного облака над поселком Нью-Йорк на Донбассе. Подобным образом выглядят последствия ядерного взрыва. Облако стало результатом особенно удачного прилета российской авиабомбы по украинским войскам», — пишет «Российская газета». Воздушно-космические силы России активно работают по позициям украинских войск в пригородах Торецка. Эти действия направлены на облегчение работы пехоте, штурмующей город. Нью-Йорк же является ключом к взятию Торецка. Ранее украинский офицер с позывным Алекс заявил, что ВС РФ делают большие успехи в боях за Торецк. Войска действуют по семь человек, защищая одну позицию за другой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...