Над поселком Нью-Йорк на Донбассе поднялся грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно стало результатом прилета российской авиабомбы по ВСУ.
«Опубликованы кадры огромного грибообразного облака над поселком Нью-Йорк на Донбассе. Подобным образом выглядят последствия ядерного взрыва. Облако стало результатом особенно удачного прилета российской авиабомбы по украинским войскам», — пишет «Российская газета».
Воздушно-космические силы России активно работают по позициям украинских войск в пригородах Торецка. Эти действия направлены на облегчение работы пехоте, штурмующей город. Нью-Йорк же является ключом к взятию Торецка.
Ранее украинский офицер с позывным Алекс заявил, что ВС РФ делают большие успехи в боях за Торецк. Войска действуют по семь человек, защищая одну позицию за другой.
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