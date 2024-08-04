В мире Украина Над Нью-Йорком поднялся гигантский гриб дыма, похожий на ядерный. Видео 04 августа 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + ВС РФ активно работают над взятием Торецка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над поселком Нью-Йорк на Донбассе поднялся грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно стало результатом прилета российской авиабомбы по ВСУ. «Опубликованы кадры огромного грибообразного облака над поселком Нью-Йорк на Донбассе. Подобным образом выглядят последствия ядерного взрыва. Облако стало результатом особенно удачного прилета российской авиабомбы по украинским войскам», — пишет «Российская газета». Воздушно-космические силы России активно работают по позициям украинских войск в пригородах Торецка. Эти действия направлены на облегчение работы пехоте, штурмующей город. Нью-Йорк же является ключом к взятию Торецка. Ранее украинский офицер с позывным Алекс заявил, что ВС РФ делают большие успехи в боях за Торецк. Войска действуют по семь человек, защищая одну позицию за другой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Над поселком Нью-Йорк на Донбассе поднялся грибообразное облако дыма, похожее на последствия ядерного взрыва. Оно стало результатом прилета российской авиабомбы по ВСУ. «Опубликованы кадры огромного грибообразного облака над поселком Нью-Йорк на Донбассе. Подобным образом выглядят последствия ядерного взрыва. Облако стало результатом особенно удачного прилета российской авиабомбы по украинским войскам», — пишет «Российская газета». Воздушно-космические силы России активно работают по позициям украинских войск в пригородах Торецка. Эти действия направлены на облегчение работы пехоте, штурмующей город. Нью-Йорк же является ключом к взятию Торецка. Ранее украинский офицер с позывным Алекс заявил, что ВС РФ делают большие успехи в боях за Торецк. Войска действуют по семь человек, защищая одну позицию за другой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям