Многодетной челябинской семье, в которой отец погиб на пожаре, купили квартиру

Квартира светлая и с ремонтом, сообщила Снежана Коробейникова (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области многодетная семья Коробейниковых, у которых весной сгорел дом и погиб глава семейства, въехала в новую трехкомнатную квартиру. Об этом сообщила Снежана Коробейникова. Жилье было приобретено по решению губернатора Алексея Текслера.

«Хочу поблагодарить всех за оказанную помощь нашей семье. Это в первую очередь нашего губернатора Алексея Текслера, администрацию и депутатов Красноармейского района, каждого неравнодушного человека, кто помог нам в это сложное для нас время. А мы будем учиться жить в новых условиях», — написала Снежана на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Семья смогла заехать в новую трехкомнатную квартиру спустя три месяца после пожара в частном доме в селе Шибаново. Как пояснили в пресс-службе администрации Красноармейского районе, жилье было приобретено по решению главы региона за счет средств областного бюджета.

Пожар в частном доме в селе Шибаново начался 20 апреля около шести утра. Дом сгорел полностью. Евгений Коробейников помогал жене и детям покинуть горящее помещение, но сам получил сильные ожоги и умер в реанимации спустя несколько дней.

Коробейниковы вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Они неоднократно становилась победителями различных региональных и всероссийских конкурсов как самая позитивная и активная семья. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина ранее сообщила URA.RU, что власти помогут семье приобрести новое жилье.