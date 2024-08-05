Спасатели предупредили свердловчан о сильном дожде

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Жителей призвали воздержаться от прогулок на открытом воздухе
Жителей призвали воздержаться от прогулок на открытом воздухе Фото:

В Свердловской области 6 августа ожидается сильный дождь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Внимание! 6 августа ожидается сильный дождь! МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры безопасности", — следует из сообщения.

Спасатели призвали жителей Среднего Урала не выезжать на личном транспорте, если это возможно; избегать нахождения под деревьями и отложить прогулки на открытом воздухе. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: "112".

Также согласно прогнозу синоптика Алексея Пулина, с 9 по 12 августа в регионе температура воздуха может опуститься до 5 градусов. Похолодания начнутся уже с 7 августа.

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В Свердловской области 6 августа ожидается сильный дождь. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. "Внимание! 6 августа ожидается сильный дождь! МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры безопасности", — следует из сообщения. Спасатели призвали жителей Среднего Урала не выезжать на личном транспорте, если это возможно; избегать нахождения под деревьями и отложить прогулки на открытом воздухе. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: "112". Также согласно прогнозу синоптика Алексея Пулина, с 9 по 12 августа в регионе температура воздуха может опуститься до 5 градусов. Похолодания начнутся уже с 7 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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