Челябинского педофила отправили в колонию на 13 лет

Житель Челябинской области проведет 13 лет в колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Жертвой педофила стала его падчерица, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
«Следствием и судом установлено, что осенью 2022 года 30-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Девочке не исполнилось еще 14 лет», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В отношении педофила было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Суд признал его виновным: после того, как мужчина отбудет наказание в колонии, ему еще на один год ограничат свободу.
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