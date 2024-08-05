Челябинского педофила отправили в колонию на 13 лет

Суд признал 30-летнего челябинца виновным в насилии над малолетней падчерицей
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, заключенные, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, правоохранительные органы, наручники
После выхода из колонии педофил останется под присмотром силовиков Фото:

Житель Челябинской области проведет 13 лет в колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Жертвой педофила стала его падчерица, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Следствием и судом установлено, что осенью 2022 года 30-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Девочке не исполнилось еще 14 лет», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В отношении педофила было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Суд признал его виновным: после того, как мужчина отбудет наказание в колонии, ему еще на один год ограничат свободу.

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Житель Челябинской области проведет 13 лет в колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Жертвой педофила стала его падчерица, сообщили URA.RU в прокуратуре региона. «Следствием и судом установлено, что осенью 2022 года 30-летний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы. Девочке не исполнилось еще 14 лет», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В отношении педофила было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Суд признал его виновным: после того, как мужчина отбудет наказание в колонии, ему еще на один год ограничат свободу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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