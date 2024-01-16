Челябинец, осужденный за изнасилование падчерицы, выплатит жертве 2 млн рублей

17 января 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Мужчину обязали выплатить потерпевшей 2 млн рублей в качестве компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Миасса (Челябинская область), отбывающий 20-летний срок в колонии за изнасилование 8-летней дочери сожительницы, выплатит жертве 2 млн рублей в качестве компенсации. Как пояснил URA.RU источник в судебной системе, выплату получит законный представитель ребенка, то есть его мать. «К осужденному предъявили гражданский иск на сумму в 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда здоровью. Суд удовлетворил его в полном объеме», — рассказал источник. Согласно базе данных Миасского горсуда, иск был подан еще в конце ноября прошлого года. Хватило одного заседания, чтобы рассмотреть иск и принять решение. Мужчина изнасиловал дочь сожительницы в мае прошлого года. Девочка с младшим братом остались под его опекой, пока мать была на работе. Мужчина напился, начал приставать к девочке, залез к ней в ванну. После он отнес ее в спальню, где изнасиловал. После он начал угрожать девочке, чтобы она никому не рассказала о случившемся. Однако она нашла в себе силы сообщить все матери. А та, в свою очередь, передала информацию в правоохранительные органы, которые оперативно задержали мужчину. Расследование дела шло два месяца. В середине июля 2023 года материалы передали в Миасский горсуд. А спустя еще месяц мужчину признали виновным и отправили в колонию строгого режима на срок 20 лет. Его защита попыталась снизить срок. Однако удалось добиться лишь смягчения возложенных на него ограничений в части — не выезжать за пределы того муниципального образования, где он будет проживать после освобождения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Миасса (Челябинская область), отбывающий 20-летний срок в колонии за изнасилование 8-летней дочери сожительницы, выплатит жертве 2 млн рублей в качестве компенсации. Как пояснил URA.RU источник в судебной системе, выплату получит законный представитель ребенка, то есть его мать. «К осужденному предъявили гражданский иск на сумму в 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда здоровью. Суд удовлетворил его в полном объеме», — рассказал источник. Согласно базе данных Миасского горсуда, иск был подан еще в конце ноября прошлого года. Хватило одного заседания, чтобы рассмотреть иск и принять решение. Мужчина изнасиловал дочь сожительницы в мае прошлого года. Девочка с младшим братом остались под его опекой, пока мать была на работе. Мужчина напился, начал приставать к девочке, залез к ней в ванну. После он отнес ее в спальню, где изнасиловал. После он начал угрожать девочке, чтобы она никому не рассказала о случившемся. Однако она нашла в себе силы сообщить все матери. А та, в свою очередь, передала информацию в правоохранительные органы, которые оперативно задержали мужчину. Расследование дела шло два месяца. В середине июля 2023 года материалы передали в Миасский горсуд. А спустя еще месяц мужчину признали виновным и отправили в колонию строгого режима на срок 20 лет. Его защита попыталась снизить срок. Однако удалось добиться лишь смягчения возложенных на него ограничений в части — не выезжать за пределы того муниципального образования, где он будет проживать после освобождения.