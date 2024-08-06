В Троицке Челябинской области 10 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж», где зрителям покажут жизнь средневековья. В программе заявлены массовые бои, поединки и мастер-классы. На главной сцене выступит фолк-группа «Переплут», сообщают в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«Фестиваль исторической реконструкции в городе Троицк пройдет с 9 по 11 августа. Временные рамки реконструкции VIII-XIII век нашей эры. Там торговцы откроют лавки, полные диковинным товаром, воины продемонстрируют свое мастерство, а музыканты наполнят сердца мелодиями былых времен», — говорится в сообщении. Основная часть фестиваля запланирована на 10 августа.
Пятичасовая программа включит в себя основные элементы эпохи бронзы Аркаима и Алакульской культуры с выставкой, ярмаркой ремесленников и мастеров, а также экскурсиями по историческим лагерям. На площадках сразятся в боях «Круг Локи» и «Круг Одина». Выступят и творческие коллективы с песнями военных лет. Гостями фестиваля в этом году станет Оренбургское казачье войско.
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