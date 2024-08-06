06 августа 2024

Челябинцев приглашают на фестиваль средневековья с боями и концертом группы «Переплут». Афиша

В Челябинской области пройдет фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На фестивале продемонстрируют реконструкции с 8 по 13 века
На фестивале продемонстрируют реконструкции с 8 по 13 века Фото:

В Троицке Челябинской области 10 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж», где зрителям покажут жизнь средневековья. В программе заявлены массовые бои, поединки и мастер-классы. На главной сцене выступит фолк-группа «Переплут», сообщают в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Фестиваль исторической реконструкции в городе Троицк пройдет с 9 по 11 августа. Временные рамки реконструкции VIII-XIII век нашей эры. Там торговцы откроют лавки, полные диковинным товаром, воины продемонстрируют свое мастерство, а музыканты наполнят сердца мелодиями былых времен», — говорится в сообщении. Основная часть фестиваля запланирована на 10 августа.

Пятичасовая программа включит в себя основные элементы эпохи бронзы Аркаима и Алакульской культуры с выставкой, ярмаркой ремесленников и мастеров, а также экскурсиями по историческим лагерям. На площадках сразятся в боях «Круг Локи» и «Круг Одина». Выступят и творческие коллективы с песнями военных лет. Гостями фестиваля в этом году станет Оренбургское казачье войско.

Закроется фестиваль в 17:00
Закроется фестиваль в 17:00
Фото:
Несколько интерактивных площадок расположатся на фестивале
Несколько интерактивных площадок расположатся на фестивале
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке Челябинской области 10 августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Южный рубеж», где зрителям покажут жизнь средневековья. В программе заявлены массовые бои, поединки и мастер-классы. На главной сцене выступит фолк-группа «Переплут», сообщают в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Фестиваль исторической реконструкции в городе Троицк пройдет с 9 по 11 августа. Временные рамки реконструкции VIII-XIII век нашей эры. Там торговцы откроют лавки, полные диковинным товаром, воины продемонстрируют свое мастерство, а музыканты наполнят сердца мелодиями былых времен», — говорится в сообщении. Основная часть фестиваля запланирована на 10 августа. Пятичасовая программа включит в себя основные элементы эпохи бронзы Аркаима и Алакульской культуры с выставкой, ярмаркой ремесленников и мастеров, а также экскурсиями по историческим лагерям. На площадках сразятся в боях «Круг Локи» и «Круг Одина». Выступят и творческие коллективы с песнями военных лет. Гостями фестиваля в этом году станет Оренбургское казачье войско.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...