06 августа 2024

В Челябинске сошел с рельсов локомотив

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Локомотив сошел с рельсов в промзоне Челябинска ночью
Локомотив сошел с рельсов в промзоне Челябинска ночью Фото:

Возле станции Металлургическая в промзоне Металлургического района Челябинска ночью 7 августа сошел с рельсов локомотив. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России.

«Ночью 7 августа вблизи железнодорожной станции Металлургическая Южно-Уральской железной дороги произошел сход с рельсов локомотива, буксирующего другой локомотив. Пострадавших и задержки поездов в результате происшествия нет, опрокидывание поезда не допущено, проводятся восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в пресс-службе, центральным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту схода с рельсов двухсекционного локомотива. Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

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Возле станции Металлургическая в промзоне Металлургического района Челябинска ночью 7 августа сошел с рельсов локомотив. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России. «Ночью 7 августа вблизи железнодорожной станции Металлургическая Южно-Уральской железной дороги произошел сход с рельсов локомотива, буксирующего другой локомотив. Пострадавших и задержки поездов в результате происшествия нет, опрокидывание поезда не допущено, проводятся восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как добавили в пресс-службе, центральным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту схода с рельсов двухсекционного локомотива. Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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