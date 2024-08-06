В Челябинске сошел с рельсов локомотив

Возле станции Металлургическая в промзоне Металлургического района Челябинска ночью 7 августа сошел с рельсов локомотив. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России.
«Ночью 7 августа вблизи железнодорожной станции Металлургическая Южно-Уральской железной дороги произошел сход с рельсов локомотива, буксирующего другой локомотив. Пострадавших и задержки поездов в результате происшествия нет, опрокидывание поезда не допущено, проводятся восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как добавили в пресс-службе, центральным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту схода с рельсов двухсекционного локомотива. Действия ответственных лиц железной дороги проверяются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
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