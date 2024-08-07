Куйвашев дал новые поручения по пострадавшим в Нижнем Тагиле

Жильцам рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле предложат новые квартиры
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Субботник с Куйвашевым. Екатеринбург , куйвашев евгений
Куйвашев распорядился жильцов обрушившегося дома всем необходимым Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился расселить жильцов частично обрушившейся пятиэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле и обеспечить их всем необходимым на новых местах. Об этом на встрече с редакторами свердловских СМИ рассказал вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий в правительстве финансы.

По его словам, специальную рабочую группу возглавил первый замгубернатора Алексей Шмыков, он по большей части будет координировать работу с жильцами уцелевших подъездов. А мэр Владислав Пинаев персонально работает с непосредственно пострадавшими и их семьями.

Пятиэтажку с большой долей вероятности сровняют с землей, отметил Чемезов. Окончательное решение будет к вечеру 7 августа. Тагильчанам предложат квартиры в других домах. Поскольку готовых квартир на первичном рынке нет, смотрят вторичный. «Есть порядка 500 квартир, которые могут полностью закрыть потребности всего дома», — отметил Чемезов. «Сделаем предложения людям в течение недели, понимаем, как [это] бюджетировать», — сказал он. Также власти будут решать вопрос с помощью в приобретении мебели и бытовой техники тем, кто все это утратил.

Ранее URA.RU сообщало, что параллельно пострадавшим выплачивают деньги: на данный момент перечислено порядка 25 млн рублей. Так, жильцы, лишившиеся имущества, получат компенсацию в 500 тысяч рублей. Люди, получившие средний и тяжкий вред здоровью, — 600 тысяч, получившие легкий вред здоровью, — 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Более подробно о трагедии в Нижнем Тагиле, — в сюжете URA.RU.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился расселить жильцов частично обрушившейся пятиэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле и обеспечить их всем необходимым на новых местах. Об этом на встрече с редакторами свердловских СМИ рассказал вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий в правительстве финансы. По его словам, специальную рабочую группу возглавил первый замгубернатора Алексей Шмыков, он по большей части будет координировать работу с жильцами уцелевших подъездов. А мэр Владислав Пинаев персонально работает с непосредственно пострадавшими и их семьями. Пятиэтажку с большой долей вероятности сровняют с землей, отметил Чемезов. Окончательное решение будет к вечеру 7 августа. Тагильчанам предложат квартиры в других домах. Поскольку готовых квартир на первичном рынке нет, смотрят вторичный. «Есть порядка 500 квартир, которые могут полностью закрыть потребности всего дома», — отметил Чемезов. «Сделаем предложения людям в течение недели, понимаем, как [это] бюджетировать», — сказал он. Также власти будут решать вопрос с помощью в приобретении мебели и бытовой техники тем, кто все это утратил. Ранее URA.RU сообщало, что параллельно пострадавшим выплачивают деньги: на данный момент перечислено порядка 25 млн рублей. Так, жильцы, лишившиеся имущества, получат компенсацию в 500 тысяч рублей. Люди, получившие средний и тяжкий вред здоровью, — 600 тысяч, получившие легкий вред здоровью, — 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Более подробно о трагедии в Нижнем Тагиле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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