Куйвашев дал новые поручения по пострадавшим в Нижнем Тагиле

Жильцам рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле предложат новые квартиры

07 августа 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Куйвашев распорядился жильцов обрушившегося дома всем необходимым Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился расселить жильцов частично обрушившейся пятиэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле и обеспечить их всем необходимым на новых местах. Об этом на встрече с редакторами свердловских СМИ рассказал вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий в правительстве финансы. По его словам, специальную рабочую группу возглавил первый замгубернатора Алексей Шмыков, он по большей части будет координировать работу с жильцами уцелевших подъездов. А мэр Владислав Пинаев персонально работает с непосредственно пострадавшими и их семьями. Пятиэтажку с большой долей вероятности сровняют с землей, отметил Чемезов. Окончательное решение будет к вечеру 7 августа. Тагильчанам предложат квартиры в других домах. Поскольку готовых квартир на первичном рынке нет, смотрят вторичный. «Есть порядка 500 квартир, которые могут полностью закрыть потребности всего дома», — отметил Чемезов. «Сделаем предложения людям в течение недели, понимаем, как [это] бюджетировать», — сказал он. Также власти будут решать вопрос с помощью в приобретении мебели и бытовой техники тем, кто все это утратил. Ранее URA.RU сообщало, что параллельно пострадавшим выплачивают деньги: на данный момент перечислено порядка 25 млн рублей. Так, жильцы, лишившиеся имущества, получат компенсацию в 500 тысяч рублей. Люди, получившие средний и тяжкий вред здоровью, — 600 тысяч, получившие легкий вред здоровью, — 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Более подробно о трагедии в Нижнем Тагиле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился расселить жильцов частично обрушившейся пятиэтажки на ул. Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле и обеспечить их всем необходимым на новых местах. Об этом на встрече с редакторами свердловских СМИ рассказал вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий в правительстве финансы. По его словам, специальную рабочую группу возглавил первый замгубернатора Алексей Шмыков, он по большей части будет координировать работу с жильцами уцелевших подъездов. А мэр Владислав Пинаев персонально работает с непосредственно пострадавшими и их семьями. Пятиэтажку с большой долей вероятности сровняют с землей, отметил Чемезов. Окончательное решение будет к вечеру 7 августа. Тагильчанам предложат квартиры в других домах. Поскольку готовых квартир на первичном рынке нет, смотрят вторичный. «Есть порядка 500 квартир, которые могут полностью закрыть потребности всего дома», — отметил Чемезов. «Сделаем предложения людям в течение недели, понимаем, как [это] бюджетировать», — сказал он. Также власти будут решать вопрос с помощью в приобретении мебели и бытовой техники тем, кто все это утратил. Ранее URA.RU сообщало, что параллельно пострадавшим выплачивают деньги: на данный момент перечислено порядка 25 млн рублей. Так, жильцы, лишившиеся имущества, получат компенсацию в 500 тысяч рублей. Люди, получившие средний и тяжкий вред здоровью, — 600 тысяч, получившие легкий вред здоровью, — 300 тысяч рублей. Семьи, потерявшие своих родных, получат по 1,5 миллиона за каждого погибшего. Более подробно о трагедии в Нижнем Тагиле, — в сюжете URA.RU.