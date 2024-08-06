За сотрудницу «ГАЗЭКС» готовы внести залог по делу о ЧП в Нижнем Тагиле

В тагильском суде выбирают меру пресечения трем сотрудникам «Газэкс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Представители компании «Газэкс», три сотрудника которой оказались задержаны после взрыва дома в Нижнем Тагиле, предложили внести залог за одну из них — слесаря Александру Ерыкину. Сегодня ей и двум коллегам избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Следователь заявил ходатайство об аресте женщины, защита же настаивает на мере пресечения, не связанной со стражей. Адвокаты предъявили судье письмо из «Газэкса», где указано, что компания готова внести залог за Ерыкину. Сумма не называется. Также на заседание принесли характеристику на женщину.

Она родилась в Нижнем Тагиле, находится в разводе, есть 22-летний сын. Инвалидности нет, но имеется заболевание. На суде выглядит очень взволнованной, ни с кем не общается. Поддержать ее пришли близкие.

Александре Ерыкиной, а также двум ее коллегам предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Согласно ей, газовикам грозит до 10 лет лишения свободы. Газовиков задержали после взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажке на Сибирской, 51. Два подъезда оказались разрушены полностью, десять человек погибли, из них пятеро — дети. URA.RU ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Александре Ерыкиной грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Сергей Бодров, URA.RU