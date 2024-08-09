Mercedes Артема Дзюбы меньше чем за год собрал 100 штрафов

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Артем Дзюба получил пять штрафов в один день за нарушение ПДД
Артем Дзюба получил пять штрафов в один день за нарушение ПДД Фото:

Mercedes-Benz AMG S63, который принадлежит футболисту Артему Дзюбе, успел собрать 100 штрафов меньше чем за год. Большая часть связана с нарушением скоростного режима и повторным превышением.

«100 штрафов насобирал „мерседес“ Артёма Дзюбы меньше чем за год», — сообщает Life. Помимо превышения скорости, футболист получил штрафы за нарушения требований дорожной разметки и за езду непристегнутым.

По информации, которую приводит издание, с октября 2023 года футболист заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. Сейчас в его долге числится еще шесть тысяч рублей. Последний штраф Дзюба получил 5 августа, за раз ему пришло пять штук за превышение скорости.

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Mercedes-Benz AMG S63, который принадлежит футболисту Артему Дзюбе, успел собрать 100 штрафов меньше чем за год. Большая часть связана с нарушением скоростного режима и повторным превышением. «100 штрафов насобирал „мерседес“ Артёма Дзюбы меньше чем за год», — сообщает Life. Помимо превышения скорости, футболист получил штрафы за нарушения требований дорожной разметки и за езду непристегнутым. По информации, которую приводит издание, с октября 2023 года футболист заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. Сейчас в его долге числится еще шесть тысяч рублей. Последний штраф Дзюба получил 5 августа, за раз ему пришло пять штук за превышение скорости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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