Путин обсудил борьбу с терроризмом на фоне ситуации в Курской области. Видео

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Президент Путин на Совбезе обсудил вопросы борьбы с терроризмом
Президент Путин на Совбезе обсудил вопросы борьбы с терроризмом Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета Безопасности. Темой стали вопросы борьбы с терроризмом. С докладом выступил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. 

«Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в повестке дня оперативное совещание по безопасности — очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», — сказал Путин, открывая мероприятие. Его слова передает пресс-служба Кремля. 

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. Глава государства обсудил ситуацию после нападения ВСУ на Курскую область. С докладом выступил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. 

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Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета Безопасности. Темой стали вопросы борьбы с терроризмом. С докладом выступил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.  «Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в повестке дня оперативное совещание по безопасности — очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», — сказал Путин, открывая мероприятие. Его слова передает пресс-служба Кремля.  Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. Глава государства обсудил ситуацию после нападения ВСУ на Курскую область. С докладом выступил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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