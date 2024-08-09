Президент России Владимир Путин провел встречу с постоянными членами Совета Безопасности. Темой стали вопросы борьбы с терроризмом. С докладом выступил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
«Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня в повестке дня оперативное совещание по безопасности — очень важный вопрос, касающийся отдельных аспектов борьбы с терроризмом», — сказал Путин, открывая мероприятие. Его слова передает пресс-служба Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств. Глава государства обсудил ситуацию после нападения ВСУ на Курскую область. С докладом выступил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
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