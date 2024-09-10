WSJ: на Украине поддержали идею переговоров с Москвой

Украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта. Как отмечает издание, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой постепенно растет», — заявил один из украинских командиров. При этом подчеркивается, что военные скептически относятся к любой сделке с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако уточнил, что переговоры должны состояться на базе согласованных в Стамбуле параметров.
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