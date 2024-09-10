В мире Украина WSJ: на Украине поддержали идею переговоров с Москвой 10 сентября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 + Украинцы поддерживают идею переговоров с Россией, передает американская газета WSJ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). «Как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта. Как отмечает издание, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой постепенно растет», — заявил один из украинских командиров. При этом подчеркивается, что военные скептически относятся к любой сделке с Россией. Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако уточнил, что переговоры должны состояться на базе согласованных в Стамбуле параметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). «Как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта. Как отмечает издание, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой постепенно растет», — заявил один из украинских командиров. При этом подчеркивается, что военные скептически относятся к любой сделке с Россией. Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако уточнил, что переговоры должны состояться на базе согласованных в Стамбуле параметров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям