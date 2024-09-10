WSJ: на Украине поддержали идею переговоров с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, война, разрушения, сво, город мариуполь, разрушенный город
Украинцы поддерживают идею переговоров с Россией, передает американская газета WSJ Фото:

Украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта. Как отмечает издание, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой постепенно растет», — заявил один из украинских командиров. При этом подчеркивается, что военные скептически относятся к любой сделке с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако уточнил, что переговоры должны состояться на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинцы все больше поддерживают идею проведения переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). «Как в украинском обществе, так и в западных странах чувствуется усталость от конфликта. Как отмечает издание, опросы общественного мнения на Украине показывают, что поддержка переговоров с Москвой постепенно растет», — заявил один из украинских командиров. При этом подчеркивается, что военные скептически относятся к любой сделке с Россией. Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Однако уточнил, что переговоры должны состояться на базе согласованных в Стамбуле параметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...