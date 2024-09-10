Сбер поделился результатами работы за восемь месяцев

Сбер опубликовал результаты своей деятельности за восемь месяцев, сообщив, что на счетах клиентов компании хранится 37,8 триллиона рублей. Чистая прибыль составила 1 052,6 миллиарда рублей, что на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом.
«37,8 триллиона рублей хранится на счетах клиентов в Сбере», — сообщает пресс-служба банка. Там добавили, что чистая прибыль составила 1 052,6 миллиарда рублей, увеличившись на 5,4% по сравнению с прошлым годом.
Средства физических лиц достигли 25,7 триллиона рублей, что на 13,6% больше с начала года и на 0,9% в августе. Розничный кредитный портфель равен 17,1 триллиона, заключили в банке.
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