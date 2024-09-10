Сбер поделился результатами работы за восемь месяцев

Сбер: на счетах клиентов банка хранится 37,8 триллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сбере рассказали об увеличении чистой прибыли
В Сбере рассказали об увеличении чистой прибыли Фото:

Сбер опубликовал результаты своей деятельности за восемь месяцев, сообщив, что на счетах клиентов компании хранится 37,8 триллиона рублей. Чистая прибыль составила 1 052,6 миллиарда рублей, что на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом.

«37,8 триллиона рублей хранится на счетах клиентов в Сбере», — сообщает пресс-служба банка. Там добавили, что чистая прибыль составила 1 052,6 миллиарда рублей, увеличившись на 5,4% по сравнению с прошлым годом.

Средства физических лиц достигли 25,7 триллиона рублей, что на 13,6% больше с начала года и на 0,9% в августе. Розничный кредитный портфель равен 17,1 триллиона, заключили в банке.

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Сбер опубликовал результаты своей деятельности за восемь месяцев, сообщив, что на счетах клиентов компании хранится 37,8 триллиона рублей. Чистая прибыль составила 1 052,6 миллиарда рублей, что на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом. «37,8 триллиона рублей хранится на счетах клиентов в Сбере», — сообщает пресс-служба банка. Там добавили, что чистая прибыль составила 1 052,6 миллиарда рублей, увеличившись на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Средства физических лиц достигли 25,7 триллиона рублей, что на 13,6% больше с начала года и на 0,9% в августе. Розничный кредитный портфель равен 17,1 триллиона, заключили в банке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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