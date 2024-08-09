Мужчина выпал из квартиры в одном из домов Челябинска (архивное фото)
Утром 10 августа из окна дома по улице Бейвеля, 61 в Челябинске выпал мужчина.
«Мужчина выпал из окна в нашем доме по Бейвеля, 61. Все произошло, судя по камерам, в 04:54 утра», — рассказали URA.RU очевидцы. Случившееся попало на камеры домофона.
Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту URA.RU факт ЧП. «Случай произошел утром. Труп мужчины с места уже увезли», — сообщил источник. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области URA.RU сообщили, что уточнят информацию.
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