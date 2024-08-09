09 августа 2024

Мужчина выпал из окна в Челябинске по улице Бейвеля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выпал из квартиры в одном из домов Челябинска (архивное фото) Фото:

Утром 10 августа из окна дома по улице Бейвеля, 61 в Челябинске выпал мужчина.

«Мужчина выпал из окна в нашем доме по Бейвеля, 61. Все произошло, судя по камерам, в 04:54 утра», — рассказали URA.RU очевидцы. Случившееся попало на камеры домофона.

Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту URA.RU факт ЧП. «Случай произошел утром. Труп мужчины с места уже увезли», — сообщил источник. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области URA.RU сообщили, что уточнят информацию.

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Утром 10 августа из окна дома по улице Бейвеля, 61 в Челябинске выпал мужчина. «Мужчина выпал из окна в нашем доме по Бейвеля, 61. Все произошло, судя по камерам, в 04:54 утра», — рассказали URA.RU очевидцы. Случившееся попало на камеры домофона. Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту URA.RU факт ЧП. «Случай произошел утром. Труп мужчины с места уже увезли», — сообщил источник. В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области URA.RU сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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