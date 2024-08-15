Губернатор Смирнов рассказал о ситуации на Курской АЭС

Смирнов: безопасность Курской АЭС обеспечивают военные и Росгвардия

15 августа 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

По словам Смирнова, ситуация на АЭС в Курской области стабильная Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Ситуация нас Курской АЭС на данный момент стабильная, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он добавил, что Росгвардия и Минобороны предпринимают все необходимые меры для защиты станции. «Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции», — заявил Смирнов в своем telegram-канале после встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Также в рамках встречи Смирнов и Кириенко посетили строительную площадку Курской АЭС-2, проект которой реализуется в соответствии с установленными сроками. Ожидается, что запуск нового реактора в декабре станет значимым шагом в развитии атомной энергетики. Также на встрече была рассмотрена текущая ситуация в регионе и Курчатове, в частности, продолжение работ по обновлению городской инфраструктуры и созданию комфортных и безопасных условий для жителей. Алексей Смирнов выразил благодарность Сергею Кириенко за оказанную поддержку Курской области в ее развитии и укреплении инфраструктуры. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о планах украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) нанести удар по Курской АЭС в Курчатове. Он был запланирован на 11 августа. По словам Алаудинова, российским военным удалось ликвидировать значительную часть техники ВСУ, задействованной в операции на курском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация нас Курской АЭС на данный момент стабильная, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он добавил, что Росгвардия и Минобороны предпринимают все необходимые меры для защиты станции. «Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции», — заявил Смирнов в своем telegram-канале после встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Также в рамках встречи Смирнов и Кириенко посетили строительную площадку Курской АЭС-2, проект которой реализуется в соответствии с установленными сроками. Ожидается, что запуск нового реактора в декабре станет значимым шагом в развитии атомной энергетики. Также на встрече была рассмотрена текущая ситуация в регионе и Курчатове, в частности, продолжение работ по обновлению городской инфраструктуры и созданию комфортных и безопасных условий для жителей. Алексей Смирнов выразил благодарность Сергею Кириенко за оказанную поддержку Курской области в ее развитии и укреплении инфраструктуры. Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о планах украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) нанести удар по Курской АЭС в Курчатове. Он был запланирован на 11 августа. По словам Алаудинова, российским военным удалось ликвидировать значительную часть техники ВСУ, задействованной в операции на курском направлении.