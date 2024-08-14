Украинские ДРГ планировали нанести удар по АЭС в Курчатове (Курская область) еще 11 августа. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что удалось ликвидировать большую часть техники ВСУ, которая участвует в курской операции.
Ранее Вооруженные силы Украины пытались атаковать Курскую АЭС, однако слухи об ее захвате оказались ложными. После этого Росгвардия усилила меры безопасности на территории. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин объяснил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому нужно оккупировать Курскую АЭС для дальнейшего шантажа против РФ.
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Украинские ДРГ планировали нанести удар по АЭС в Курчатове (Курская область) еще 11 августа. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. Он добавил, что удалось ликвидировать большую часть техники ВСУ, которая участвует в курской операции. Ранее Вооруженные силы Украины пытались атаковать Курскую АЭС, однако слухи об ее захвате оказались ложными. После этого Росгвардия усилила меры безопасности на территории. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин объяснил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому нужно оккупировать Курскую АЭС для дальнейшего шантажа против РФ.