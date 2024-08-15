Мальчика, спасенного под завалами в Нижнем Тагиле, отпустили из больницы домой

Врачи выписывают домой мальчика, чей отец — испытатель танков «Уралвагонзавода» Анатолий Огарков — погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Алешу в пятницу, 16 августа, выписывают из детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. C ним все хорошо, мальчик поедет домой», — кратко сказал собеседник агентства.
Шестилетний ребенок выжил чудом, оказавшись 1 августа под завалами обрушившейся пятиэтажки. В тот день он был дома с отцом — сотрудником УВЗ Анатолием Огарковым. Мужчина погиб. Всего жертвами взрыва стали 10 человек — пять детей и пять взрослых. Подозреваемые в халатности газовики сейчас под домашним арестом. Более подробно о событиях в Тагиле, — в сюжете URA.RU.
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