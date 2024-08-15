15 августа 2024

Мальчика, спасенного под завалами в Нижнем Тагиле, отпустили из больницы домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, учеба, школьная форма, мальчик, образование, школьник с рюкзаком
Ребенок чудом остался жив, но потерял отца (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Врачи выписывают домой мальчика, чей отец — испытатель танков «Уралвагонзавода» Анатолий Огарков — погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Алешу в пятницу, 16 августа, выписывают из детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. C ним все хорошо, мальчик поедет домой», — кратко сказал собеседник агентства.

Шестилетний ребенок выжил чудом, оказавшись 1 августа под завалами обрушившейся пятиэтажки. В тот день он был дома с отцом — сотрудником УВЗ Анатолием Огарковым. Мужчина погиб. Всего жертвами взрыва стали 10 человек — пять детей и пять взрослых. Подозреваемые в халатности газовики сейчас под домашним арестом. Более подробно о событиях в Тагиле, — в сюжете URA.RU.

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Врачи выписывают домой мальчика, чей отец — испытатель танков «Уралвагонзавода» Анатолий Огарков — погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщил источник. «Алешу в пятницу, 16 августа, выписывают из детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. C ним все хорошо, мальчик поедет домой», — кратко сказал собеседник агентства. Шестилетний ребенок выжил чудом, оказавшись 1 августа под завалами обрушившейся пятиэтажки. В тот день он был дома с отцом — сотрудником УВЗ Анатолием Огарковым. Мужчина погиб. Всего жертвами взрыва стали 10 человек — пять детей и пять взрослых. Подозреваемые в халатности газовики сейчас под домашним арестом. Более подробно о событиях в Тагиле, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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