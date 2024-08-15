Владельцы опасных катеров на городском пруду в Екатеринбурге работали незаконно

Организаторы прогулок на городском пруду в центре Екатеринбурга работали без договора на водопользование, за что были оштрафованы на 85 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
«Предприниматели оказывают услуги прогулок на катерах по городскому пруду, однако деятельность осуществляется в отсутствие договоров водопользования. За совершение административного правонарушения наложен штраф на сумму 85 тысяч рублей», — следует из сообщения.
За владельцев катеров крепко взялись после несчастных случаев в городском пруду, один из которых произошел 12 июня. Тогда катер протаранил лодку с двумя девушками, а месяц прогулочное судно зацепило винтом подростка, который плавал в пруду в районе парка УрГУПС. Некоторым предпринимателям было запрещено использовать водохранилище, однако из-за несоблюдения запретов суда приставы арестовывали технику. Катер, который сбил двух девушек, был опечатан.
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