15 августа 2024

Житель ХМАО пойдет под суд за провокацию врача на взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Урая заявил о вымогательстве взятки врачом, но сам стал фигурантом уголовного дела
Житель Урая заявил о вымогательстве взятки врачом, но сам стал фигурантом уголовного дела Фото:

Житель Урая пытался за деньги купить больничный лист у врача, а когда получил отказ — обратился в полицию и обвинил его в вымогательстве взятки. В итоге югорчанин сам стал подозреваемым в преступлении, предусмотренном статьей 304 УК РФ «провокация взятки», сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Подозреваемый обратился к врачу, чтобы незаконно получить больничный лист за денежное вознаграждение. Врач югорчанину отказал, и тогда тот, желая отомстить, перечислил на счет доктора тысячу рублей, а затем сообщил в полицию, что якобы врач вымогал у него взятку», — рассказал агентству источник.

Силовики установили, что врач не вымогал, а наоборот, отказывался выдавать больничный лист за денежное вознаграждение. В итоге житель Урая стал фигурантом по уголовному делу, ему грозит штраф в 200 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе СК по ХМАО. Ответ ожидается.

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Житель Урая пытался за деньги купить больничный лист у врача, а когда получил отказ — обратился в полицию и обвинил его в вымогательстве взятки. В итоге югорчанин сам стал подозреваемым в преступлении, предусмотренном статьей 304 УК РФ «провокация взятки», сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Подозреваемый обратился к врачу, чтобы незаконно получить больничный лист за денежное вознаграждение. Врач югорчанину отказал, и тогда тот, желая отомстить, перечислил на счет доктора тысячу рублей, а затем сообщил в полицию, что якобы врач вымогал у него взятку», — рассказал агентству источник. Силовики установили, что врач не вымогал, а наоборот, отказывался выдавать больничный лист за денежное вознаграждение. В итоге житель Урая стал фигурантом по уголовному делу, ему грозит штраф в 200 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе СК по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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