В Перми эвакуировали «Колизей Atruim» из-за возможной террористической атаки

Все сотрудники и посетители торгового центра ждут на улице пока идет проверка
В Перми всех посетителей торгового центра «Колизей Atruim» эвакуировали. В здании сейчас работают экстренные службы.
«По предварительным данным появилась информация об угрозе террористической опасности», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
В пресс-службе министерства территориальной безопасности изданию уточнили, что поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании ТЦ. На месте сейчас находятся правоохранительные органы и медики.
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