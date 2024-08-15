15 августа 2024

В Перми эвакуировали «Колизей Atruim» из-за возможной террористической атаки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все сотрудники и посетители торгового центра ждут на улице пока идет проверка
Все сотрудники и посетители торгового центра ждут на улице пока идет проверка Фото:

В Перми всех посетителей торгового центра «Колизей Atruim» эвакуировали. В здании сейчас работают экстренные службы.

«По предварительным данным появилась информация об угрозе террористической опасности», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности изданию уточнили, что поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании ТЦ. На месте сейчас находятся правоохранительные органы и медики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми всех посетителей торгового центра «Колизей Atruim» эвакуировали. В здании сейчас работают экстренные службы. «По предварительным данным появилась информация об угрозе террористической опасности», — пишет «АиФ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. В пресс-службе министерства территориальной безопасности изданию уточнили, что поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании ТЦ. На месте сейчас находятся правоохранительные органы и медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...