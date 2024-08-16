Екатеринбуржец на мусоровозе насмерть придавил своего помощника. Фото

16 августа 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Мужчина скончался на месте инцидента Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области В Екатеринбурге утром 16 августа на ул. Первопроходцев водитель мусоровоза во время уборки насмерть зажал у столба своего помощника. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Водитель МАН при осуществлении уборки бытового мусора, двигаясь задним ходом, допустил наезд на помощника водителя, мужчину-пешехода, вследствие чего его зажало между мусоровозом и опорой линии электропередач», — следует из сообщения. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. За рулем мусоровоза был 50-летний мужчина со стажем вождения 32 года. Погибшим оказался 32-летний екатеринбуржец. Сдавая назад, водитель не заметил коллегу Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 16 августа на ул. Первопроходцев водитель мусоровоза во время уборки насмерть зажал у столба своего помощника. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Водитель МАН при осуществлении уборки бытового мусора, двигаясь задним ходом, допустил наезд на помощника водителя, мужчину-пешехода, вследствие чего его зажало между мусоровозом и опорой линии электропередач», — следует из сообщения. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. За рулем мусоровоза был 50-летний мужчина со стажем вождения 32 года. Погибшим оказался 32-летний екатеринбуржец.