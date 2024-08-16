Екатеринбуржец на мусоровозе насмерть придавил своего помощника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина скончался на месте инцидента
Мужчина скончался на месте инцидента Фото:

В Екатеринбурге утром 16 августа на ул. Первопроходцев водитель мусоровоза во время уборки насмерть зажал у столба своего помощника. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Водитель МАН при осуществлении уборки бытового мусора, двигаясь задним ходом, допустил наезд на помощника водителя, мужчину-пешехода, вследствие чего его зажало между мусоровозом и опорой линии электропередач», — следует из сообщения. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.

За рулем мусоровоза был 50-летний мужчина со стажем вождения 32 года. Погибшим оказался 32-летний екатеринбуржец.

Сдавая назад, водитель не заметил коллегу
Сдавая назад, водитель не заметил коллегу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 16 августа на ул. Первопроходцев водитель мусоровоза во время уборки насмерть зажал у столба своего помощника. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Водитель МАН при осуществлении уборки бытового мусора, двигаясь задним ходом, допустил наезд на помощника водителя, мужчину-пешехода, вследствие чего его зажало между мусоровозом и опорой линии электропередач», — следует из сообщения. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. За рулем мусоровоза был 50-летний мужчина со стажем вождения 32 года. Погибшим оказался 32-летний екатеринбуржец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...