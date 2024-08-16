В Екатеринбурге утром 16 августа на ул. Первопроходцев водитель мусоровоза во время уборки насмерть зажал у столба своего помощника. Сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Водитель МАН при осуществлении уборки бытового мусора, двигаясь задним ходом, допустил наезд на помощника водителя, мужчину-пешехода, вследствие чего его зажало между мусоровозом и опорой линии электропередач», — следует из сообщения. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.
За рулем мусоровоза был 50-летний мужчина со стажем вождения 32 года. Погибшим оказался 32-летний екатеринбуржец.
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