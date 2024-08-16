Под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома нашли деньги и золото

Спасатели достали немало уцелевших ценных вещей под завалами дома, обрушившегося в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU рассказал жилец пятиэтажки Ринат Хусяинов, чудом выживший с женой Анной во время взрыва.
«У Ани было отдельно аккуратненько сложено золото, и вот его нашли, все в одной кучке лежало. Телефон старый нашли, а новые мобильники нет. Паспорт мой нашли, полис, СНИЛС, а Анины не нашли, хотя в одной стопке все было. Нашли хорошую кожаную сумку, которую мы ей недавно купили — в ней карточки всякие хранились, они все на месте. И еще конверт с деньгами нашли, все бумажки уцелели, представляете?» — поделился хорошими новостями мужчина.
Сейчас спасатели продолжают извлекать из-под завалов вещи людей, чей дом обрушился 1 августа в Нижнем Тагиле. Информацию размещают в специальном чате с фотографиями, где жильцы опознают свою собственность и потом забирают. Помимо этого все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей от властей за потерю имущества. Более подробно о ЧП, в котором погибли 10 человек, — в сюжете URA.RU.
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