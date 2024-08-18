В Киеве не увидели увеличения белорусских войск на границе после слов Лукашенко

Полковник Демченко: увеличение войск Белоруссии на границе не зафиксировано

18 августа 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Ранее Лукашенко заявил о минировании границы с Украиной Фото: Ася Бронникова © URA.RU Украинские пограничники не фиксируют усиление белорусских войск у границы, несмотря на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в интервью «Украинской правде». «Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — сказал Демченко, передает газета. По словам Демченко, украинская сторона продолжает внимательно мониторить ситуацию на границе, но на данный момент не замечает никаких признаков усиления белорусского военного присутствия. Ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о размещении белорусских военных и спецслужб вдоль границы с Украиной в ответ на украинское военное присутствие, передает «Царьград». По его словам, там работают спецслужбы, спецподразделения: «Альфа», «Алмаз» и прочие. В своем выступлении Лукашенко утверждает, что Украина держит более 120 тыс. военных вблизи границы с Беларусью, что и послужило причиной для усиления белорусской группировки в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские пограничники не фиксируют усиление белорусских войск у границы, несмотря на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в интервью «Украинской правде». «Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется», — сказал Демченко, передает газета. По словам Демченко, украинская сторона продолжает внимательно мониторить ситуацию на границе, но на данный момент не замечает никаких признаков усиления белорусского военного присутствия. Ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о размещении белорусских военных и спецслужб вдоль границы с Украиной в ответ на украинское военное присутствие, передает «Царьград». По его словам, там работают спецслужбы, спецподразделения: «Альфа», «Алмаз» и прочие. В своем выступлении Лукашенко утверждает, что Украина держит более 120 тыс. военных вблизи границы с Беларусью, что и послужило причиной для усиления белорусской группировки в регионе.