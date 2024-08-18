18 августа 2024

Bloomberg назвал новую политическую проблему в Европе

Bloomberg: Европа столкнулась с новой политической проблемой — сточными водами
© Служба новостей «URA.RU»
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Загрязнение рек и озер Европы сточными водами стало серьезной политической проблемой, сообщает Bloomberg. Отходы, стекающие в водоемы, вызывают болезни среди населения и наносят ущерб окружающей среде. Не только реки Сена и Темза подвергаются загрязнению.

«Многие города, включая бельгийский Гент, страдают от устаревшей инфраструктуры, неспособной справляться с объемами отходов. В Великобритании разливы сточных вод вызвали общественный резонанс», — передает Bloomberg.

Также сообщается, что изменения климата и более частые ливни усугубляют проблему, приводя к переполнению канализационных систем. Европейский союз обновил нормативы по очистке сточных вод, которые не пересматривались с 1991 года. Однако многие страны по-прежнему не соответствуют даже устаревшим требованиям. Еврокомиссия начала судебные процессы против Италии, Греции и Испании в Суде ЕС за несоблюдение стандартов очистки воды.

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Загрязнение рек и озер Европы сточными водами стало серьезной политической проблемой, сообщает Bloomberg. Отходы, стекающие в водоемы, вызывают болезни среди населения и наносят ущерб окружающей среде. Не только реки Сена и Темза подвергаются загрязнению. «Многие города, включая бельгийский Гент, страдают от устаревшей инфраструктуры, неспособной справляться с объемами отходов. В Великобритании разливы сточных вод вызвали общественный резонанс», — передает Bloomberg. Также сообщается, что изменения климата и более частые ливни усугубляют проблему, приводя к переполнению канализационных систем. Европейский союз обновил нормативы по очистке сточных вод, которые не пересматривались с 1991 года. Однако многие страны по-прежнему не соответствуют даже устаревшим требованиям. Еврокомиссия начала судебные процессы против Италии, Греции и Испании в Суде ЕС за несоблюдение стандартов очистки воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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