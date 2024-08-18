Bloomberg назвал новую политическую проблему в Европе

Bloomberg: Европа столкнулась с новой политической проблемой — сточными водами

19 августа 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Загрязнение рек и озер Европы сточными водами стало серьезной политической проблемой, сообщает Bloomberg. Отходы, стекающие в водоемы, вызывают болезни среди населения и наносят ущерб окружающей среде. Не только реки Сена и Темза подвергаются загрязнению. «Многие города, включая бельгийский Гент, страдают от устаревшей инфраструктуры, неспособной справляться с объемами отходов. В Великобритании разливы сточных вод вызвали общественный резонанс», — передает Bloomberg . Также сообщается, что изменения климата и более частые ливни усугубляют проблему, приводя к переполнению канализационных систем. Европейский союз обновил нормативы по очистке сточных вод, которые не пересматривались с 1991 года. Однако многие страны по-прежнему не соответствуют даже устаревшим требованиям. Еврокомиссия начала судебные процессы против Италии, Греции и Испании в Суде ЕС за несоблюдение стандартов очистки воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Загрязнение рек и озер Европы сточными водами стало серьезной политической проблемой, сообщает Bloomberg. Отходы, стекающие в водоемы, вызывают болезни среди населения и наносят ущерб окружающей среде. Не только реки Сена и Темза подвергаются загрязнению. «Многие города, включая бельгийский Гент, страдают от устаревшей инфраструктуры, неспособной справляться с объемами отходов. В Великобритании разливы сточных вод вызвали общественный резонанс», — передает Bloomberg. Также сообщается, что изменения климата и более частые ливни усугубляют проблему, приводя к переполнению канализационных систем. Европейский союз обновил нормативы по очистке сточных вод, которые не пересматривались с 1991 года. Однако многие страны по-прежнему не соответствуют даже устаревшим требованиям. Еврокомиссия начала судебные процессы против Италии, Греции и Испании в Суде ЕС за несоблюдение стандартов очистки воды.