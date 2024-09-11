Депутат Госдумы Леонид Ивлев описал попытку Вооруженных Сил Украины (ВСУ) захватить российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море как действия «фашиствующих пиратов». Как он заявил, украинцы использовали американскую технику.
«В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту. Как настоящие фашисты, они предприняли попытку напасть на буровую установку в зоне исключительных экономических интересов России», — передает слова Ивлева РИА Новости.
Он отметил, что российские войска успешно отразили атаку, заставив противника отступить. По словам депутата, украинские войска были вынуждены бежать в панике, оставив после себя раненых и тонущих бойцов. Эти события подчеркивают напряженность ситуации в Черном море и риски международной безопасности.
Инцидент произошел минувшей ночью, когда десант ВСУ пытался захватить вышку «Крым-2» в акватории Черного моря. Издание «Царьград» со ссылкой на Минобороны РФ сообщало: в ходе столкновения с участием Черноморского флота и российских военных было потоплено восемь катеров, на борту которых находились украинские боевики. После столкновения шесть катеров сил Украины отступили, не предприняв меры по спасению раненых военнослужащих, оставленных в воде.
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