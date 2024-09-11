Песков — URA.RU: звонок Байдена Путину не может поставить точку в конфликте на Украине

Телефонный звонок американского президента Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не смог бы поставить точку в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU слова республиканца Дональда Трампа о том, что это был реальный шанс завершить военное противостояние.
«Нет, такой звонок не мог бы поставить точку. Точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Отказ от такой позиции США действительно может поставить точку», — заявил Песков.
Первые теледебаты кандидатов в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом прошли 10 сентября. Во время дискуссии о конфликте на Украине Трамп упрекнул действующего президента Байдена в том, что за два с лишним года конфликта тот ни разу не позвонил Владимиру Путину и не попытался завершить военные действия.
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