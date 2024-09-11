Mash: беспилотники, атаковавшие Мурманскую область, могли запустить из Финляндии

11 сентября 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались атаковать аэродром «Оленья» при поддержке стран НАТО, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, могли лететь из Финляндии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительно, украинские беспилотники, которые сбили в Мурманской области, запускали из Финляндии», — говорится в сообщении. Там же отметили, что атака была совершена при поддержке стран НАТО. Накануне вдоль российской границы были замечены два самолета-разведчика ВС Швеции. После их полетов, предварительно, с аэродрома Ivalo были запущены два БПЛА самолетного типа А-22 «Летучая лисица». Система ПВО отразила все цели возле поселка Высокого. После этого власти Мурманской области ввели временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. Сейчас они работают в штатном режиме. Ранее telegram-канала Baza писал, что один из беспилотников, замеченных в Североморске, мог прилететь из Норвегии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что такими данными владеют только военные и спецслужбы. В Мурманской области были сбиты три украинских беспилотника 11 сентября. Предположительно, они пытались атаковать аэродром «Оленья». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, могли лететь из Финляндии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительно, украинские беспилотники, которые сбили в Мурманской области, запускали из Финляндии», — говорится в сообщении. Там же отметили, что атака была совершена при поддержке стран НАТО. Накануне вдоль российской границы были замечены два самолета-разведчика ВС Швеции. После их полетов, предварительно, с аэродрома Ivalo были запущены два БПЛА самолетного типа А-22 «Летучая лисица». Система ПВО отразила все цели возле поселка Высокого. После этого власти Мурманской области ввели временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. Сейчас они работают в штатном режиме. Ранее telegram-канала Baza писал, что один из беспилотников, замеченных в Североморске, мог прилететь из Норвегии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что такими данными владеют только военные и спецслужбы. В Мурманской области были сбиты три украинских беспилотника 11 сентября. Предположительно, они пытались атаковать аэродром «Оленья».