Mash: беспилотники, атаковавшие Мурманскую область, могли запустить из Финляндии

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, взлетная полоса, тягач, аэродром, транспортировка, впп, взлетно-посадочная полоса, ан-12
ВСУ пытались атаковать аэродром «Оленья» при поддержке стран НАТО, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, могли лететь из Финляндии. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Предварительно, украинские беспилотники, которые сбили в Мурманской области, запускали из Финляндии», — говорится в сообщении. Там же отметили, что атака была совершена при поддержке стран НАТО.

Накануне вдоль российской границы были замечены два самолета-разведчика ВС Швеции. После их полетов, предварительно, с аэродрома Ivalo были запущены два БПЛА самолетного типа А-22 «Летучая лисица». Система ПВО отразила все цели возле поселка Высокого. После этого власти Мурманской области ввели временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. Сейчас они работают в штатном режиме.

Ранее telegram-канала Baza писал, что один из беспилотников, замеченных в Североморске, мог прилететь из Норвегии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что такими данными владеют только военные и спецслужбы.

В Мурманской области были сбиты три украинских беспилотника 11 сентября. Предположительно, они пытались атаковать аэродром «Оленья».

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Украинские беспилотники, которые атаковали Мурманскую область, могли лететь из Финляндии. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Предварительно, украинские беспилотники, которые сбили в Мурманской области, запускали из Финляндии», — говорится в сообщении. Там же отметили, что атака была совершена при поддержке стран НАТО. Накануне вдоль российской границы были замечены два самолета-разведчика ВС Швеции. После их полетов, предварительно, с аэродрома Ivalo были запущены два БПЛА самолетного типа А-22 «Летучая лисица». Система ПВО отразила все цели возле поселка Высокого. После этого власти Мурманской области ввели временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. Сейчас они работают в штатном режиме. Ранее telegram-канала Baza писал, что один из беспилотников, замеченных в Североморске, мог прилететь из Норвегии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он заявил, что такими данными владеют только военные и спецслужбы. В Мурманской области были сбиты три украинских беспилотника 11 сентября. Предположительно, они пытались атаковать аэродром «Оленья».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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