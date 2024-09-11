Восточный Тимор предложил России открыть посольство в своей стране. Об этом рассказали в диппредставительстве РФ в Индонезии, которое курирует отношения с островным государством.
«От восточнотиморских партнеров действительно поступало предложение открыть посольство РФ в их стране. Дальнейшее обсуждение этого вопроса возможно будет включено в повестку дня уже после полноформатного вступления Восточного Тимора в АСЕАН», — передает газета «Известия» со ссылкой на диппредставительство России.
Согласно открытым данным, Восточный Тимор или Тимор-Лешти находится в Юго-Восточной Азии. Страна располагается на самом южном из Малых Зондских островов в 500 километрах от Австралии.
Ранее премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил, что международное право не может быть избирательным и должно действовать в отношении всех военных конфликтов. Тем самым он пошел против негласных правил саммита по Украине, передает телеканал «Царьград».
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