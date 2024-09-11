11 сентября 2024

Восточный Тимор предложил РФ открыть посольство

© Служба новостей «URA.RU»
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Посольство РФ может появиться в Восточном Тиморе
Посольство РФ может появиться в Восточном Тиморе Фото:

Восточный Тимор предложил России открыть посольство в своей стране. Об этом рассказали в диппредставительстве РФ в Индонезии, которое курирует отношения с островным государством.

«От восточнотиморских партнеров действительно поступало предложение открыть посольство РФ в их стране. Дальнейшее обсуждение этого вопроса возможно будет включено в повестку дня уже после полноформатного вступления Восточного Тимора в АСЕАН», — передает газета «Известия» со ссылкой на диппредставительство России.

Согласно открытым данным, Восточный Тимор или Тимор-Лешти находится в Юго-Восточной Азии. Страна располагается на самом южном из Малых Зондских островов в 500 километрах от Австралии.

Ранее премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил, что международное право не может быть избирательным и должно действовать в отношении всех военных конфликтов. Тем самым он пошел против негласных правил саммита по Украине, передает телеканал «Царьград».

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Восточный Тимор предложил России открыть посольство в своей стране. Об этом рассказали в диппредставительстве РФ в Индонезии, которое курирует отношения с островным государством. «От восточнотиморских партнеров действительно поступало предложение открыть посольство РФ в их стране. Дальнейшее обсуждение этого вопроса возможно будет включено в повестку дня уже после полноформатного вступления Восточного Тимора в АСЕАН», — передает газета «Известия» со ссылкой на диппредставительство России. Согласно открытым данным, Восточный Тимор или Тимор-Лешти находится в Юго-Восточной Азии. Страна располагается на самом южном из Малых Зондских островов в 500 километрах от Австралии. Ранее премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман заявил, что международное право не может быть избирательным и должно действовать в отношении всех военных конфликтов. Тем самым он пошел против негласных правил саммита по Украине, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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