Mash: украинский волонтер назвал сохранившего ему жизнь российского бойца глупым

12 сентября 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Украинский волонтер Даниил Захарченко высказался на счет отпустившего его российского солдата Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский волонтер Даниил Захарченко сделал противоречивые заявления в отношении российского солдата. Он считает отпустившего его бойца ВС РФ глупым. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, каски и с одним автоматом», — рассказал Захарченко о встрече с российским бойцом во время эвакуации мирного населения из Украинска. Солдаты ВСУ не щадят ни стариков, ни детей и убивают всех без разбора в Курской области, рассказала жительница села Гончаровка в Суджанском районе Галина. По ее словам, вся территория уже усыпана трупами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский волонтер Даниил Захарченко сделал противоречивые заявления в отношении российского солдата. Он считает отпустившего его бойца ВС РФ глупым. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Назвать его адекватным? Может быть, потому что мы все еще живы, здоровы, нас отпустили. Назвать его глупым? Тоже может быть, потому что он шел на нас без брони, каски и с одним автоматом», — рассказал Захарченко о встрече с российским бойцом во время эвакуации мирного населения из Украинска. Солдаты ВСУ не щадят ни стариков, ни детей и убивают всех без разбора в Курской области, рассказала жительница села Гончаровка в Суджанском районе Галина. По ее словам, вся территория уже усыпана трупами.