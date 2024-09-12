Военкор Коц рассказал о встрече русского солдата и украинских волонтеров

12 сентября 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

Этот момент заставил его «посмотреть смерти в глаза», признался волонтер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Военный корреспондент Александр Коц поделился историей необычной встречи российского военнослужащего и украинского волонтера в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинский волонтер был удивлен адекватностью российского бойца. «Они услышали русскую речь и поняли, что на шум пришел российский солдат», — рассказывает Коц, передает «Комсомольская правда». Инцидент произошел в Украинске, когда волонтеры с символикой ВСУ приехали эвакуировать местных жителей, не зная о том, что район уже находится под контролем российских военных. Украинский волонтер был удивлен адекватностью российского военного, который приказал быстро погрузить людей и уехать. Этот момент заставил его «посмотреть смерти в глаза», признался волонтер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент Александр Коц поделился историей необычной встречи российского военнослужащего и украинского волонтера в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинский волонтер был удивлен адекватностью российского бойца. «Они услышали русскую речь и поняли, что на шум пришел российский солдат», — рассказывает Коц, передает «Комсомольская правда». Инцидент произошел в Украинске, когда волонтеры с символикой ВСУ приехали эвакуировать местных жителей, не зная о том, что район уже находится под контролем российских военных. Украинский волонтер был удивлен адекватностью российского военного, который приказал быстро погрузить людей и уехать. Этот момент заставил его «посмотреть смерти в глаза», признался волонтер.