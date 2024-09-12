Военкор Коц рассказал о встрече русского солдата и украинских волонтеров

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Этот момент заставил его «посмотреть смерти в глаза», признался волонтер Фото:
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Военный корреспондент Александр Коц поделился историей необычной встречи российского военнослужащего и украинского волонтера в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинский волонтер был удивлен адекватностью российского бойца.

«Они услышали русскую речь и поняли, что на шум пришел российский солдат», — рассказывает Коц, передает «Комсомольская правда». Инцидент произошел в Украинске, когда волонтеры с символикой ВСУ приехали эвакуировать местных жителей, не зная о том, что район уже находится под контролем российских военных.

Украинский волонтер был удивлен адекватностью российского военного, который приказал быстро погрузить людей и уехать. Этот момент заставил его «посмотреть смерти в глаза», признался волонтер.

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Военный корреспондент Александр Коц поделился историей необычной встречи российского военнослужащего и украинского волонтера в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинский волонтер был удивлен адекватностью российского бойца. «Они услышали русскую речь и поняли, что на шум пришел российский солдат», — рассказывает Коц, передает «Комсомольская правда». Инцидент произошел в Украинске, когда волонтеры с символикой ВСУ приехали эвакуировать местных жителей, не зная о том, что район уже находится под контролем российских военных. Украинский волонтер был удивлен адекватностью российского военного, который приказал быстро погрузить людей и уехать. Этот момент заставил его «посмотреть смерти в глаза», признался волонтер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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