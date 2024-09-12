Военный корреспондент Александр Коц поделился историей необычной встречи российского военнослужащего и украинского волонтера в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинский волонтер был удивлен адекватностью российского бойца.
«Они услышали русскую речь и поняли, что на шум пришел российский солдат», — рассказывает Коц, передает «Комсомольская правда». Инцидент произошел в Украинске, когда волонтеры с символикой ВСУ приехали эвакуировать местных жителей, не зная о том, что район уже находится под контролем российских военных.
Украинский волонтер был удивлен адекватностью российского военного, который приказал быстро погрузить людей и уехать. Этот момент заставил его «посмотреть смерти в глаза», признался волонтер.
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