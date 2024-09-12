Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил расчет «Бабы-яги» в Курской области

На суджанском и теткинском направлениях было уничтожено несколько единиц техники и артиллерийских установок ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска продвигаются в Курской области. За прошедшие сутки уничтожено несколько единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе расчет тяжелого беспилотника «Баба-яга». В частности, в теткинском направлении бойцы хорошо прошли вперед и закрепились там. О ситуации в курском направлении к утру 12 сентября — в материале URA.RU.

Успехи спецназа «Ахмат» на курском направлении

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных успехах подразделения в Курской области. В частности, на суджанском и теткинском направлениях было уничтожено несколько единиц техники и артиллерийских установок. Также была успешно разгромлена группа «Расчет „Бабы-Яги“», а в теткинском направлении российские бойцы продвинулись вперед и закрепились на новых позициях.

Алаудинов прокомментировал заявления Вашингтона о потенциальном снятии ограничений на использование западного оружия ВСУ для ударов вглубь России. Он считает, что такие действия США направлены на создание напряженности среди российского населения и являются частью гибридной стратегии.

Символическое значение контрнаступления в Курской области

Статья в американской газете Wall Street Journal отмечает, что контрнаступление России в Курской области может иметь значительный символический эффект, подрывая надежды Киева на успех операции. Потеря территорий в этом регионе станет ударом для Украины и может свести на нет пропагандистский эффект от действий ВСУ.

В контексте обострения отношений между Украиной и ее западными союзниками, последние оказывают давление на Киев, требуя формулирования реалистичных военных планов. Успехи России в Курской области произошли в сложный для Украины момент.

Заявления украинского волонтера

Украинский волонтер Даниил Захарченко сделал противоречивые заявления относительно российского солдата, который его отпустил. Он описал бойца, как одновременно адекватного и глупого за его действия без защитной экипировки.

Перспективы для Украины

Военный эксперт Карло Масала из Университета бундесвера предполагает, что отход ВСУ из Курской области и последующее отступление в Донбассе могут привести к капитуляции Украины. По его мнению, это худший возможный исход для украинской стороны, который потребует начала мирных переговоров и признания потери значительной части территории страны.