Потерявшим имущество в Курской области выплатят по 150 тысяч

Жители Курской области, потерявшие имущество, получат по 150 тысяч рублей
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Жители Курской области, которые потеряли имущество, получат по 150 тысяч рублей. Всего на эти цели выделено более трех млрд рублей, сообщили в правительстве России.
«Жителям Курской области, утратившим имущество, выплатят по 150 тысяч рублей. Более трех млрд рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости», — сообщили в telegram-канале правительства. Деньги выделили из резервного фонда кабмина.
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