Потерявшим имущество в Курской области выплатят по 150 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в жилой дом в Ленинском районе. Донецк, донецк, разрушения, обстрел
Жители Курской области, потерявшие имущество, получат по 150 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жители Курской области, которые потеряли имущество, получат по 150 тысяч рублей. Всего на эти цели выделено более трех млрд рублей, сообщили в правительстве России.

«Жителям Курской области, утратившим имущество, выплатят по 150 тысяч рублей. Более трех млрд рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости», — сообщили в telegram-канале правительства. Деньги выделили из резервного фонда кабмина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Курской области, которые потеряли имущество, получат по 150 тысяч рублей. Всего на эти цели выделено более трех млрд рублей, сообщили в правительстве России. «Жителям Курской области, утратившим имущество, выплатят по 150 тысяч рублей. Более трех млрд рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости», — сообщили в telegram-канале правительства. Деньги выделили из резервного фонда кабмина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...