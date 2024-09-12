Боевики ВСУ в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей

Во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили автомобили мирных жителей, свидетельствуют видеоматериалы, полученные от бойцов 44-го армейского корпуса и переданные РИА Новости. На записях разведывательного дрона, сделанных в августе, видно разрушенные и обстрелянные машины на дороге в село Малая Локня.
«На одном из видео кадров оператор дрона фиксирует серьезные последствия нападения: „поубивали гражданских“, — говорится в материале РИА Новости. Дополнительно, в них продемонстрировано, как военные ВСУ осматривают поврежденные автомобили. В одном из эпизодов украинский военный подходит к машине, что оператор дрона интерпретирует как попытку мародерства. В другом фрагменте двое военных вытаскивают вещи из перевернутой машины и уносят их в свой лагерь.
Ранее URA.RU писало об обстановке в Курской области со слов руководителя спецназа «Ахмат» и генерал-майора Апти Алаудинова. Главные события — в материале URA.RU.
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