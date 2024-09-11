Пентагон выделил почти 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM

Американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку авиационных ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму почти 1,2 миллиарда долларов. Об этом объявил Пентагон.
«Компания Raytheon Co. получила контракт на поощрительную модификацию с фиксированной ценой в размере 1 195 985 081 доллар США», — говорится в заявлении Пентагона. Контракт предусматривает поставки ракет AMRAAM иностранным государствам, включая Украину, Болгарию, Японию и Венгрию.
Работы по контракту запланированы к завершению к концу 2028 года. Эти ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» предназначены для укрепления военного потенциала стран-покупателей и усиления их оборонных возможностей.
Ракеты AMRAAM активно применяются в армиях стран НАТО. После запуска они могут автоматически наводится на цель и лететь к ней. В июне Пентагон поделится с ВСУ заказанными на миллиард долларов ракетами Raytheon.
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Американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку авиационных ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму почти 1,2 миллиарда долларов. Об этом объявил Пентагон. «Компания Raytheon Co. получила контракт на поощрительную модификацию с фиксированной ценой в размере 1 195 985 081 доллар США», — говорится в заявлении Пентагона. Контракт предусматривает поставки ракет AMRAAM иностранным государствам, включая Украину, Болгарию, Японию и Венгрию. Работы по контракту запланированы к завершению к концу 2028 года. Эти ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» предназначены для укрепления военного потенциала стран-покупателей и усиления их оборонных возможностей. Ракеты AMRAAM активно применяются в армиях стран НАТО. После запуска они могут автоматически наводится на цель и лететь к ней. В июне Пентагон поделится с ВСУ заказанными на миллиард долларов ракетами Raytheon.