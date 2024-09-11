11 сентября 2024

Пентагон выделил почти 1,2 млрд долларов на производство ракет AMRAAM

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, сборка, спутник, ракета, ступень, космодром восточный, ангара, космическая
Raytheon получила крупный контракт на поставку ракет, в том числе Украине Фото:

Американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку авиационных ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму почти 1,2 миллиарда долларов. Об этом объявил Пентагон.

«Компания Raytheon Co. получила контракт на поощрительную модификацию с фиксированной ценой в размере 1 195 985 081 доллар США», — говорится в заявлении Пентагона. Контракт предусматривает поставки ракет AMRAAM иностранным государствам, включая Украину, Болгарию, Японию и Венгрию.

Работы по контракту запланированы к завершению к концу 2028 года. Эти ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» предназначены для укрепления военного потенциала стран-покупателей и усиления их оборонных возможностей.

Ракеты AMRAAM активно применяются в армиях стран НАТО. После запуска они могут автоматически наводится на цель и лететь к ней. В июне Пентагон поделится с ВСУ заказанными на миллиард долларов ракетами Raytheon.

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Американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку авиационных ракет AMRAAM и сопутствующего оборудования на сумму почти 1,2 миллиарда долларов. Об этом объявил Пентагон. «Компания Raytheon Co. получила контракт на поощрительную модификацию с фиксированной ценой в размере 1 195 985 081 доллар США», — говорится в заявлении Пентагона. Контракт предусматривает поставки ракет AMRAAM иностранным государствам, включая Украину, Болгарию, Японию и Венгрию. Работы по контракту запланированы к завершению к концу 2028 года. Эти ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» предназначены для укрепления военного потенциала стран-покупателей и усиления их оборонных возможностей. Ракеты AMRAAM активно применяются в армиях стран НАТО. После запуска они могут автоматически наводится на цель и лететь к ней. В июне Пентагон поделится с ВСУ заказанными на миллиард долларов ракетами Raytheon.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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