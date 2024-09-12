Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к жителям Украины

Уотерс: властям США наплевать на жизни украинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Уотерс заявил, что властям США наплевать на жизни украинцев Фото:

Правительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«США не волнуют жизни людей в таких странах, как Украина. Украинцы должны знать, что правительству США наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс. Его слова приводят РИА Новости, ссылаясь на видеозапись, которую предоставила агентству Савенкова.

Он также призвал украинцев не совершать ошибку. Уотерс заявил, что США в других странах лишь стремятся к обогащению «американских плутократов».

Ранее 79-летний британский рок-музыкант Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он потребовал изменений в российско-украинском конфликте. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев восхитился позицией основателя Pink Floyd. По его мнению, рок-музыкант в ООН сносит стену лжи, возведенную Западом.

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Правительство США не волнуют жизни простых украинцев. Об этом заявил в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. «США не волнуют жизни людей в таких странах, как Украина. Украинцы должны знать, что правительству США наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс. Его слова приводят РИА Новости, ссылаясь на видеозапись, которую предоставила агентству Савенкова. Он также призвал украинцев не совершать ошибку. Уотерс заявил, что США в других странах лишь стремятся к обогащению «американских плутократов». Ранее 79-летний британский рок-музыкант Уотерс на заседании Совбеза ООН заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он потребовал изменений в российско-украинском конфликте. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев восхитился позицией основателя Pink Floyd. По его мнению, рок-музыкант в ООН сносит стену лжи, возведенную Западом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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