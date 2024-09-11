Малышева назвала новые правила приема витамина D

Малышева: разработаны новые рекомендации по приему витамина D

12 сентября 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Елена Малышева обсудила новые клинические рекомендации Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru Всемирная ассоциация эндокринологов разработала новые клинические рекомендации по приему и получению витамина D. Об этом в передаче «Жить здорово!» заявила Елена Малышева и ее коллеги-врачи. «Всемирная ассоциация эндокринологов разработала новые клинические рекомендации по приему витамина D. Здоровым людям больше не требуется регулярно измерять уровень витамина D. А вот рекомендации для детей до года и людей с заболеваниями остаются прежними», — заявила Малышева. По словам экспертов, витамин D синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Для этого необходимо обнажить примерно 25% тела на 15-20 минут. Но зимой это может быть проблематично, и для компенсации дефицита необходимо больше времени проводить на солнце. По словам кардиолога Германа Гандельмана, витамин D является ключевым для формирования костей и работы нервной системы. Доктор отметил важность витамина D для поддержания сердца, уровня кальция и тестостерона. Этот витамин также критически необходим для наращивания мышечной массы. Из еды основным источником витамина D является печень трески, а также рыбы северных морей, такие как лосось и сельдь. Обогащенное витамином D молоко медики рекомендуют для детского рациона. Малышева отметила, что новые нормы потребления витамина D для здоровых людей от года до 18 лет составляет 1200 международных единиц (МЕ) в сутки. От 18 до 70 лет потребность организма увеличивается — минимум 600 МЕ в сутки. При этом для беременных женщин требуется 2500 МЕ в сутки, а для людей с ожирением — 3500 МЕ. Ранее Малышева назвала ягоду, которая защищает от рака. По ее словам, природный антиоксидант — ликопин, содержащийся в арбузе, защищает организм человека от онкологий груди и простаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всемирная ассоциация эндокринологов разработала новые клинические рекомендации по приему и получению витамина D. Об этом в передаче «Жить здорово!» заявила Елена Малышева и ее коллеги-врачи. «Всемирная ассоциация эндокринологов разработала новые клинические рекомендации по приему витамина D. Здоровым людям больше не требуется регулярно измерять уровень витамина D. А вот рекомендации для детей до года и людей с заболеваниями остаются прежними», — заявила Малышева. По словам экспертов, витамин D синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Для этого необходимо обнажить примерно 25% тела на 15-20 минут. Но зимой это может быть проблематично, и для компенсации дефицита необходимо больше времени проводить на солнце. По словам кардиолога Германа Гандельмана, витамин D является ключевым для формирования костей и работы нервной системы. Доктор отметил важность витамина D для поддержания сердца, уровня кальция и тестостерона. Этот витамин также критически необходим для наращивания мышечной массы. Из еды основным источником витамина D является печень трески, а также рыбы северных морей, такие как лосось и сельдь. Обогащенное витамином D молоко медики рекомендуют для детского рациона. Малышева отметила, что новые нормы потребления витамина D для здоровых людей от года до 18 лет составляет 1200 международных единиц (МЕ) в сутки. От 18 до 70 лет потребность организма увеличивается — минимум 600 МЕ в сутки. При этом для беременных женщин требуется 2500 МЕ в сутки, а для людей с ожирением — 3500 МЕ. Ранее Малышева назвала ягоду, которая защищает от рака. По ее словам, природный антиоксидант — ликопин, содержащийся в арбузе, защищает организм человека от онкологий груди и простаты.