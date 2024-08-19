Некоторым россиянам напомнили о повышении пенсии с 1 сентября

Трем категориям россиян проиндексируют пенсии 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 сентября пенсионеры от 80-лет могут рассчитывать на индексацию выплат
С 1 сентября пенсионеры от 80-лет могут рассчитывать на индексацию выплат Фото:

С 1 сентября текущего года три категории российских пенсионеров могут рассчитывать на индексацию пенсий. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.  

«Внутренних нормативных актов по чествованию этой даты на федеральном уровне нет. Но на отдельных региональных и муниципальных уровнях приняты определенные выплаты или другие формы поддержки пожилых людей», — пояснила Иванова-Швец. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм». Также на повышение выплат могут рассчитывать те, кто получил инвалидность первой группы и кто обращался ранее за перерасчетом пенсий.

Она также отметила, что данное повышение затронет тех граждан РФ, кто достиг 80-летнего возраста в августе. По ее словам, фиксированная выплата к страховой пенсии у данной категории граждан вырастет вдвое, они будут получать чуть более 16 тысяч рублей.

Людмила Иванова-Швец также напомнила, что 1 октября традиционно отмечается День пожилого человека, утвержденный Генеральной ассамблеей ООН. В России на федеральном уровне нет специальных нормативных актов, связанных с этим праздником, однако на региональном и муниципальном уровнях могут быть приняты меры поддержки пожилых людей, включая доплаты к пенсии и единовременные выплаты.

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С 1 сентября текущего года три категории российских пенсионеров могут рассчитывать на индексацию пенсий. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.   «Внутренних нормативных актов по чествованию этой даты на федеральном уровне нет. Но на отдельных региональных и муниципальных уровнях приняты определенные выплаты или другие формы поддержки пожилых людей», — пояснила Иванова-Швец. Об этом она сообщила в интервью агентству «Прайм». Также на повышение выплат могут рассчитывать те, кто получил инвалидность первой группы и кто обращался ранее за перерасчетом пенсий. Она также отметила, что данное повышение затронет тех граждан РФ, кто достиг 80-летнего возраста в августе. По ее словам, фиксированная выплата к страховой пенсии у данной категории граждан вырастет вдвое, они будут получать чуть более 16 тысяч рублей. Людмила Иванова-Швец также напомнила, что 1 октября традиционно отмечается День пожилого человека, утвержденный Генеральной ассамблеей ООН. В России на федеральном уровне нет специальных нормативных актов, связанных с этим праздником, однако на региональном и муниципальном уровнях могут быть приняты меры поддержки пожилых людей, включая доплаты к пенсии и единовременные выплаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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