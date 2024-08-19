Военкор Коц назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области

Военкор Коц: ВСУ могут открыть еще один фронт через поселок Теткино или Глухово
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ВСУ могут открыть еще один фонт, тогда они вероятно пойдут через Теткино или Глухово, заявил военкор Коц
ВСУ могут открыть еще один фонт, тогда они вероятно пойдут через Теткино или Глухово, заявил военкор Коц Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж в Курской области. Об этом сообщил Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Однако он отметил, что эффективность давления войск противника значительно замедлилось, когда те встретили уверенное сопротивление российских войск.

«Ждем удара еще с одной стороны. Угадать его несложно. Скорее всего противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж», — сообщил Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова. Целью может быть Рыльск и создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.

ВСУ уничтожили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Эвакуация затруднена. Последний был разрушен в ночь на 19 августа. Гражданские покидают обстреливаемый район с помощью понтонных переправ ВС РФ.

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ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж в Курской области. Об этом сообщил Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Однако он отметил, что эффективность давления войск противника значительно замедлилось, когда те встретили уверенное сопротивление российских войск. «Ждем удара еще с одной стороны. Угадать его несложно. Скорее всего противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж», — сообщил Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова. Целью может быть Рыльск и создание плацдарма на этой стороне реки Сейм. ВСУ уничтожили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Эвакуация затруднена. Последний был разрушен в ночь на 19 августа. Гражданские покидают обстреливаемый район с помощью понтонных переправ ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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