Военкор Коц назвал возможные цели ВСУ после операции в Курской области

ВСУ могут попытаться прорваться через поселок Теткино в Глушковском районе к селу Карыж в Курской области. Об этом сообщил Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Однако он отметил, что эффективность давления войск противника значительно замедлилось, когда те встретили уверенное сопротивление российских войск.
«Ждем удара еще с одной стороны. Угадать его несложно. Скорее всего противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж», — сообщил Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что существует вероятность вторжения ВСУ с севера, со стороны Украинского Глухова. Целью может быть Рыльск и создание плацдарма на этой стороне реки Сейм.
ВСУ уничтожили все три моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Эвакуация затруднена. Последний был разрушен в ночь на 19 августа. Гражданские покидают обстреливаемый район с помощью понтонных переправ ВС РФ.
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