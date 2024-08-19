19 августа 2024

FT: западные авиакомпании сократили полеты в КНР из-за России

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
РФ действует ограничение на движение по воздушному пространству Фото:

Западные авиакомпании продолжают сокращать количество рейсов до КНР. Аналитики увидели причину тенденции в низком спросе на маршрут и высоких издержках за облет российского воздушного пространства, пишет Financial Times.

«Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай в связи с низким спросом и высокими издержками за облет российского воздушного пространства. Это не позволяет перевозчикам конкурировать с китайскими компаниями, у которых такого ограничения нет», — считают обозреватели Financial Times.

Москва в 2022-м году ввела для западных авиакомпаний запрет на полеты по территории страны. Это произошло вслед за тем, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Западные авиакомпании продолжают сокращать количество рейсов до КНР. Аналитики увидели причину тенденции в низком спросе на маршрут и высоких издержках за облет российского воздушного пространства, пишет Financial Times. «Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай в связи с низким спросом и высокими издержками за облет российского воздушного пространства. Это не позволяет перевозчикам конкурировать с китайскими компаниями, у которых такого ограничения нет», — считают обозреватели Financial Times. Москва в 2022-м году ввела для западных авиакомпаний запрет на полеты по территории страны. Это произошло вслед за тем, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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