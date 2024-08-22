Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили флешмоб в честь Дня российского флага. Видео

22 августа 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Флешмоб прошел возле офиса «Сима-ленда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб в честь Дня государственного флага России. Они выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед Россия». Видео опубликовано в telegram-канале предприятия. «Россия — в этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! С Днем Государственного флага!» — говорится в описании видео. «Сима-ленд» не первый раз устраивает яркие массовые акции по случаю важных национальных праздников. Например, в мае они эффектно почтили память героев Великой Отечественной войны: шесть тысяч человек зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб в честь Дня государственного флага России. Они выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед Россия». Видео опубликовано в telegram-канале предприятия. «Россия — в этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! С Днем Государственного флага!» — говорится в описании видео. «Сима-ленд» не первый раз устраивает яркие массовые акции по случаю важных национальных праздников. Например, в мае они эффектно почтили память героев Великой Отечественной войны: шесть тысяч человек зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк».