Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили флешмоб в честь Дня российского флага. Видео

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Фотовыставка в офисе компании СИМА-ЛЕНД. Екатеринбург, знаменная группа, сима ленд
Флешмоб прошел возле офиса «Сима-ленда» Фото:

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб в честь Дня государственного флага России. Они выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед Россия». Видео опубликовано в telegram-канале предприятия.

«Россия — в этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! С Днем Государственного флага!» — говорится в описании видео.

«Сима-ленд» не первый раз устраивает яркие массовые акции по случаю важных национальных праздников. Например, в мае они эффектно почтили память героев Великой Отечественной войны: шесть тысяч человек зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк».

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Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» вышли на флешмоб в честь Дня государственного флага России. Они выстроились в триколор под песню Олега Газманова «Вперед Россия». Видео опубликовано в telegram-канале предприятия. «Россия — в этом слове огонь и сила! В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя! С Днем Государственного флага!» — говорится в описании видео. «Сима-ленд» не первый раз устраивает яркие массовые акции по случаю важных национальных праздников. Например, в мае они эффектно почтили память героев Великой Отечественной войны: шесть тысяч человек зажгли огни и устроили минуту молчания, а после вышли на улицу и выстроились с фотографиями родных в «Бессмертный полк».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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